Napoli-Udinese 4-1, Rudi Garcia: “Osimhen ha risposto sul campo. Contento che Kvara si sia sbloccato”

Il Napoli vince per 4-1 contro l’Udinese con le reti di Zielinski, Osimhen, Kvara e Simeone. Le parole di Rudi Garcia.

Finalmente un Napoli spettacolare, forse una squadra che i tifosi non vedevano da tanto tempo. Tutti gli ingranaggi si sono azionati in maniera perfetta. I partenopei hanno strapazzato i friulani con un super convincete 4-1 ma l’uomo più atteso era sempre Osimhen.

Serata burrascosa quella che ha visto il nigeriano protagonista ma lui ha risposto sul campo, ha ammesso Rudi Garcia. Oggi è stata una serata straordinaria perché anche Kvara si è sbloccato dopo esattamente 192 giorni, un digiuno davvero prolungato. Ma il georgiano ha preso due pali e ha fornito anche degli assist.

Il tecnico ha discusso anche sulle eventuali critiche che avuto per il suo operato. Per lui non c’è nulla di cui preoccuparsi, ha le spalle lunghe. In anni ed anni di carriera è sempre stato abituato a tutto questo pessimismo ma la squadra oggi c’è stata. Adesso c’è il super Lecce che sta sorprendendo tutti e bisognerà riconfermare la stessa prestazione.