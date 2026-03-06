Napoli-Torino: De Bruyne e Anguissa tornano tra i convocati, ma Conte deve fare i conti con nuove assenze

Il Napoli ritrova due pedine importanti del proprio centrocampo in vista della sfida casalinga contro il Torino, in programma venerdì sera allo stadio Diego Armando Maradona. Kevin De Bruyne e Frank Zambo Anguissa tornano infatti tra i convocati di Antonio Conte dopo una lunga assenza, ma per entrambi il rientro sarà graduale: partiranno dalla panchina.

Il centrocampista belga è fuori dal 25 ottobre, mentre il nazionale camerunese non gioca dall’11 novembre. Dopo mesi di stop, Conte ha deciso di reinserirli con prudenza nel gruppo squadra, evitando rischi inutili e gestendo con attenzione i minuti a disposizione.

Rientro graduale per De Bruyne e Anguissa

Secondo quanto riportato dalla stampa italiana, lo staff tecnico azzurro ha scelto una strategia conservativa per il ritorno dei due centrocampisti. La partita contro il Torino potrebbe rappresentare il primo passo verso il pieno recupero, ma difficilmente i due saranno utilizzati per lunghi spezzoni di gara.

La settimana di preparazione ridotta, dovuta all’anticipo del venerdì, ha inoltre complicato i piani di Conte. L’allenatore del Napoli è solito organizzare una partita di allenamento interna per dare ritmo ai giocatori che rientrano dagli infortuni, ma in questa occasione non è stato possibile farlo. Di conseguenza, De Bruyne e Anguissa saranno a disposizione solo come alternative a gara in corso, con l’obiettivo di recuperare progressivamente la condizione nelle prossime settimane.

Le buone notizie legate ai rientri sono però controbilanciate da nuove preoccupazioni. Stanislav Lobotka si è fermato per un problema muscolare accusato dopo la vittoria contro il Verona e non sarà disponibile per la partita contro il Torino. Il centrocampista slovacco raggiunge così Scott McTominay in infermeria, creando una situazione piuttosto complicata per Conte. Per la prima volta in questa stagione, infatti, tutti e quattro i centrocampisti centrali preferiti dal tecnico sono contemporaneamente indisponibili o non ancora pronti per giocare dall’inizio.

A questa lista si aggiungono anche alcune assenze di lungo periodo, tra cui Amir Rrahmani, Giovanni Di Lorenzo e David Neres. Con la coperta corta in mezzo al campo, Conte dovrà affidarsi a Billy Gilmour ed Eljif Elmas, che partiranno titolari nel cuore del centrocampo azzurro.

Entrambi avranno il compito di garantire equilibrio e qualità nella costruzione del gioco, in una partita che potrebbe rivelarsi delicata per la corsa europea del Napoli. Tra le alternative in panchina, oltre ai rientranti De Bruyne e Anguissa, ci sarà anche Romelu Lukaku, pronto a dare peso offensivo nella ripresa se necessario.

Un attacco giovane per la sfida contro il Torino

In avanti Conte dovrebbe puntare su un reparto offensivo giovane e dinamico composto da Antonio Vergara, Rasmus Højlund e Alisson Santos. Si tratta di un tridente che unisce velocità, fisicità e capacità di attaccare gli spazi, caratteristiche che potrebbero mettere in difficoltà la difesa granata.

La presenza di giovani talenti rappresenta anche una scelta coraggiosa da parte di Conte, che continua a dare spazio a nuove energie in un momento della stagione in cui le rotazioni diventano fondamentali. Nonostante le difficoltà legate agli infortuni, il Napoli può contare su un dato estremamente positivo: gli azzurri sono ancora imbattuti in casa in Serie A in questa stagione.

Per la sfida contro il Torino sono attesi circa 50.000 tifosi allo stadio Diego Armando Maradona, pronti a spingere la squadra verso un’altra vittoria. A rendere la serata ancora più interessante ci sarà anche il ritorno da avversario di Giovanni Simeone, ex attaccante del Napoli ora tra le fila del Torino.

Con la corsa alla Champions League ancora apertissima, conquistare i tre punti davanti al proprio pubblico diventa fondamentale. Conte lo sa bene e cercherà di sfruttare al massimo il fattore campo per mantenere il Napoli nelle posizioni di vertice della classifica.