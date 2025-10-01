Napoli Sporting – Lisbona Diretta Tv e Streaming Live Champions League

Dove vedere Napoli – Sporting Lisbona in Diretta Tv e Streaming Live, 2° Giornata Champions League, Mercoledì 1 Ottobre ore 21:00.

Il Napoli è chiamato a reagire dopo il deludente esordio in Champions League con una sconfitta per 2 a 0 contro il Manchester City condizionata dall’espulsione che ha lasciato gli azzurri in dieci uomini.

Mercoledì sera, al Diego Armando Maradona, i campioni d’Italia sfideranno lo Sporting Lisbona, determinati a conquistare i primi punti nel girone.

Gli azzurri cercano quindi un pronto riscatto davanti al proprio pubblico, consapevoli che un altro passo falso potrebbe complicare fin da subito il percorso europeo.

Dall’altra parte, i portoghesi arrivano con entusiasmo e fiducia, forti di un debutto positivo per 4 a 1 contro il modesto Kairat che ha confermato l’ottimo avvio di stagione della squadra di Ruben Amorim.

L’ultimo precedente tra Napoli e Sporting risale a 36 anni fa in Coppa UEFA, quando i due confronti si chiusero a reti bianche e il Napoli passò il turno ai rigori. Ora, finalmente, le due squadre tornano ad affrontarsi in una notte europea che promette scintille.

Formazioni Ufficiali di Napoli – Sporting Lisbona:

NAPOLI (4-1-4-1): Milinkovic-Savic; Spinazzola, Beukema, Juan Jesus, Gutierrez; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Hojlund. All. Conte.

SPORTING (4-2-3-1): Rui Silva; Fresneda, Eduardo Quaresma, Gonçalo Inacio, Araujo; Hjulmand, Joao Simoes; Quenda, Trincao, Catamo; Ioannidis. All. Rui Borges.

Dove vedere Napoli – Sporting Lisbona in Diretta TV e Live Streaming:

Partita: Napoli – Sporting Lisbona

Napoli – Sporting Lisbona Data: Mercoledì 1 Ottobre 2025

Mercoledì 1 Ottobre 2025 Orario: 21:00

21:00 Canale TV: Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (251)

Streaming: Sky Go e NOW

Sarà possibile vedere il match di Champions League tra il Napoli di Antonio Conte e lo Sporting Lisbona mercoledì 1 ottobre 2025 alle ore 21:00 in diretta TV su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport (Canale 253).

Sarà possibile vedere Napoli – Sporting Lisbona in Diretta Streaming su Sky Go e NOW tramite APP o sul sito ufficiale utilizzando una Smart tv, smartphone, pc o tablet.

La Telecronaca è affidata a Riccardo Gentile con il commento tecnico di Riccardo Montolivo.

Come arriva il Napoli:

Napoli, dopo il ko con il City serve una reazione: mercoledì la sfida con lo Sporting Lisbona al Maradona

Il ritorno del Napoli in Champions League è iniziato in salita: l’espulsione di Giovanni Di Lorenzo dopo appena 20 minuti per un fallo su Erling Haaland ha compromesso la gara contro il Manchester City, rendendo la missione quasi impossibile. Nonostante le parate di Sergej Milinkovic-Savic, che hanno tenuto in equilibrio il risultato per oltre un’ora, i campioni d’Inghilterra hanno poi colpito due volte, con Haaland protagonista di un record storico: 50 gol in Champions, raggiunti più velocemente di chiunque altro.

I partenopei hanno chiuso la partita con un pesante 0-2 e appena un tiro in porta, subendo così la prima sconfitta stagionale. Eppure la squadra di Antonio Conte, reduce dalla conquista del secondo Scudetto in tre anni, aveva iniziato la stagione con un ruolino perfetto. Ora, però, nelle ultime tre uscite sono arrivate due battute d’arresto: dopo la vittoria per 3-2 sul Pisa, il Napoli è caduto nuovamente a San Siro contro il Milan, sconfitto 2-1 nonostante il rigore realizzato da Kevin De Bruyne.

Al Maradona, però, i numeri sono dalla parte degli azzurri: solo quattro sconfitte in 30 gare di Champions League disputate in casa. Questo alimenta fiducia e determinazione in vista della sfida di mercoledì contro lo Sporting Lisbona, con l’obiettivo di rimettersi subito in carreggiata.

Come arriva lo Sporting Lisbona:

Sporting Lisbona, imbattuti in campionato e a caccia di punti storici in Italia contro il Napoli

Lo Sporting Lisbona si prepara alla trasferta al Maradona con la consapevolezza di avere la possibilità di scrivere una nuova pagina della propria storia europea. In 17 precedenti trasferte ufficiali in Italia, i portoghesi non hanno mai vinto, collezionando ben 13 sconfitte e soltanto un pareggio: proprio lo 0-0 del 1989 contro il Napoli in Coppa UEFA, unico “clean sheet” ottenuto nella Penisola.

Stavolta, però, i Leoni arrivano a Napoli con tre punti in più in classifica rispetto agli azzurri, forti del successo per 4-1 all’esordio europeo contro il Kairat, in cui Francisco Trincao è stato grande protagonista con una doppietta.

La stagione è iniziata al meglio per il nuovo tecnico Rui Borges, al suo primo anno completo sulla panchina dello Sporting: sei vittorie nelle prime sette giornate di Primeira Liga, ultima delle quali nel derby di Lisbona contro l’Estoril, battuto 1-0 grazie a un gol lampo di Luis Suarez. Un successo che ha permesso ai biancoverdi di scavalcare il Benfica e piazzarsi alle spalle del Porto in classifica.

Numeri alla mano, lo Sporting conferma solidità e concretezza: appena 4 gol subiti in campionato e almeno una rete segnata in ciascuna delle ultime otto partite ufficiali. Un ruolino che aumenta la fiducia in vista di un girone di Champions durissimo, che vedrà i portoghesi affrontare anche PSG, Bayern Monaco e Juventus.

Per tenere vivo il sogno di un clamoroso ingresso nella top 8 europea, evitando i playoff, il club portoghese sa che strappare almeno un punto a Napoli mercoledì potrebbe rivelarsi fondamentale.

Pronostico Napoli-Sporting Lisbona:

Il nostro pronostico per Napoli-Sporting Lisbona è un pareggio, con risultato probabile 1-1.

Gli azzurri di Antonio Conte, reduci da alcune difficoltà difensive e condizionati da diversi infortuni nel reparto arretrato, potrebbero faticare a mantenere la porta inviolata contro un avversario in grande fiducia. Lo Sporting, infatti, arriva a questa sfida con un attacco in forma e capace di mettere in difficoltà qualsiasi difesa, anche quella partenopea.

La spinta del Maradona potrebbe non bastare per portare a casa l’intera posta in palio, con il rischio che la gara si trasformi in un’altra serata di frustrazione per Conte e la sua squadra.

