Napoli-Spezia Diretta TV-Streaming e probabili formazioni 06-01-2021

Tutto quello che c’è da sapere su Napoli-Spezia, sfida in programma mercoledì alle 18:00, valevole per la 16° giornata di campionato in Serie A.

Messa in archivio la roboante vittoria per 1-4 sul campo del Cagliari, il Napoli di Gennaro Gattuso è pronto ad ospitare, sul campo del Diego Armando Maradona, per la prima gara interna del 2021, lo Spezia di Vincenzo Italiano che giunge invece dalla sconfitta casalinga contro il Verona di Ivan Juric. Entrambe le squadre hanno ovviamente l’obbligo di conquistare l’intera posta in palio: i partenopei per continuare a navigare nelle zone nobili della classifica, gli spezzini per tirarsi fuori dalla zona retrocessione.

Napoli-Spezia, 16° giornata Serie A.

Le ultime sulle formazioni di Napoli e Spezia

Per quanto riguarda le formazioni, Gattuso dovrebbe affidarsi al suo solito 4-2-3-1 i cui interpreti dovrebbero essere i seguenti: Meret in porta. Davanti a lui, Di Lorenzo, Manolas, Rrahmani e Hysaj. A centrocampo spazio a Fabian Ruiz e Bakayoko con Lozano, Zielinski e Insigne sulla trequarti a fare da supporto all’unica punta, Petagna.

Italiano dovrebbe invece optare per un più classico 4-3-3. Provedel quindi in porta con, a fargli da scudo, Vignali, Erlic, Terzi e Marchizza. Centrocampo a tre con Deiola, Agoumé e Maggiore. In attacco il tridente formato da Gyasi, Nzola e Farias.

Probabili formazioni Napoli-Spezia

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Rrahmani, Hysaj; Fabian Ruiz, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Petagna.

Spezia (4-3-3): Provedel; Vignali, Erlic, Terzi, Marchizza; Deiola, Agoumé, Maggiore; Gyasi, Nzola, Farias.

Come vedere Napoli-Spezia in diretta TV e streaming

Napoli-Spezia sarà visibile, a partire dalle 18:00, su DAZN al canale DAZN1 (canale 209 del decoder di Sky). Via streaming invece, il match tra campani e liguri sarà visibile, previo abbonamento, mediante collegamento al sito internet della stessa emittente.

Dove ascoltare la radiocronaca di Napoli-Spezia

La radiocronaca di Napoli-Spezia sarà disponibile, a partire dalle 18:00, sulle frequenze di Rai Radio Uno Sport e Kiss Kiss Italia.

Precedenti e statistiche

I precedenti tra Napoli e Spezia sono complessivamente 12 (8 in Serie B, 2 in Coppa Italia e 2 in Supercoppa Serie C1) con un bilancio che sorride leggermente ai partenopei che guidano la contesa con 5 vittorie a fronte delle 3 dei liguri. 4 i pareggi. 15 i gol segnati dagli azzurri, 13 quelli messi a referto dagli spezzini.

Quella di mercoledì sarà la prima volta in cui le due squadre si incontrano in Serie A. L’ultimo precedente in generale. nonché l’ultimo in casa del Napoli, risale al 3-1 degli ottavi di finale di Coppa Italia 2016-2017. L’ultimo pareggio in terra campana è invece l’1-1 del 18 maggio 2006: gara di ritorno della finale di Supercoppa Serie C1. Infine, per trovare l’ultima vittoria esterna dei bianconeri, bisogna tornare indietro di addirittura 72 anni e precisamente all’1-5 del 13 novembre 1949 (Serie B 1949-1950).

