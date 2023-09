SSC Napoli: Scoppia il caso Osimhen, dopo il video irrisorio di TikTok il calciatore rimuove tutte le sue immagini con la maglia azzurra dal suo profilo Instagram.

Victor Osimhen – Stadiosport.it

Il Napoli continua a non passare un periodo florido, sia in termini di risultati ottenuti in campionato, sia dal punto di vista societario. La società guidata da Aurelio De Laurentis, infatti, è incappata nel caso Osimhen scoppiato nelle ultime ore proprio a causa di un video postato sul canale ufficiale TikTok del Napoli dove il club irrideva il proprio attaccante, dopo aver sbagliato il rigore calciato nella gara contro il Bologna. La clip, poi successivamente rimossa dalla società, durava solamente pochi secondi ed era accompagnata da una canzone ironica che ripercorreva i momenti immediatamente precedenti al rigore azzurro per poi arrivare alla mancata rete del nigeriano.

Un comportamento quello del Napoli che non è andato giù allo stesso entourage del calciatore il quale ha ritenuto inammissibile che il club abbia potuto pubblicare un video nel quale venisse deriso il proprio tesserato, soprattutto dopo che quest’ultimo è stato uno dei principali protagonisti con tanto di classifica campocannonieri vinta dallo scudetto azzurro. Gli agenti hanno, inoltre, fatto intendere che partiranno delle azioni legali contro il club, finalizzate alla tutela del calciatore e al risarcimento del danno d’immagine ricevuto dal Napoli.

Ad esprimersi sull’accaduto è stato anche Oma Akatugba, amico di Osimhen e altro membro del suo entourage, il quale ha mostrato il proprio disappunto attraverso il proprio canali social dichiarando: “È inaccettabile che l’account principale del tuo stesso club ti prenda in giro per un rigore sbagliato. Tutto questo ha dell’incredibile, è una vergona e una mancanza di rispetto. Stiamo parlando del miglior giocatore della Serie A. Ed è così che viene trattato? Il Napoli perderà Victor Osimhen, il quale non rinnoverà il suo contratto e vorrà andare via quanto prima e parlo da giornalista e non da amico di Victor, tutto questo sarà inevitabile.” Parole quelle dell’agente nigeriano che non lasciano presagire margini di ricucitura tra le due compagine e ad un addio ormai imminente.

La posizione di Osimhen

A dar ancora più valenza a quanto detto dallo stesso Oma Akatugba è stato il diretto interessato Osimhen, che dopo il video in cui veniva deriso, si è reso protagonista attraverso il suo canale Instagram dove il nigeriano ha rimosso tutte le sue foto che lo vedevano indossare la maglia azzurra.

Un segnale che fin qui porta ad immaginare una rottura imminente che potrebbe tramutarsi in una cessione del calciatore già nella prossima finestra di mercato di gennaio. Adesso resterà da campire come il club deciderà di gestire la questione nel presente. Il Napoli, infatti, non viaggia su di un andamento positivo in classifica e privarsi in questo momento di un attaccante come Osimhen non farebbe alto che rallentare ancora di più la ripresa della rosa azzurra.

Ciò nonostante, non è da escludere che già a partire dal prossimo impegno di campionato, che vedrà gli azzurri impegnati al Maradona contro l’Udinese, il nigeriano possa non partire negli undici titolari schierati da Garcia.