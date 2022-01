Napoli: Sabatini possibile nuovo ds libera Giuntoli alla Juventus

La Juventus vuole Giuntoli nuovo ds, ma De Laurentiis lo libererà solo se arriverà Sabatini a Napoli

Dal calciomercato dei calciatori a quello dei dirigenti, il passo è breve. Perché, si sa, un buon dirigente può risultare un fattore vincente per ogni club.

Lo sa bene la Juventus, che ha aperto un ciclo vincente proprio grazie al duo formato da Beppe Marotta e Fabio Paratici.

Infatti, proprio l’addio dell’attuale dg dell’Inter ha dato inizio alla crisi dei bianconeri, che hanno capito la necessità di risolvere la situazione correndo ai ripari e cercando un nuovo direttore sportivo.

E’ già da qualche mese che la Juventus sta corteggiando pedissequamente e alacremente Cristiano Giuntoli, ritenuto uno dei segreti del Napoli di Aurelio De Laurentiis.

D’altronde, il rapporto tra il prestito e il ds dei partenopei non è più idilliaco già da un paio di anni, da quando è andato via Carlo Ancelotti, tanto da rendere sempre più possibile una separazione anzitempo rispetto all’attuale contratto in scadenza nel 2024.

E De Laurentiis, da parte sua, si sta guardando attorno per trovare un possibile sostituto, avendo individuato tra i papabili e preferiti Walter Sabatini, da poco dimessosi come coordinatore dell’area tecnica di Bologna e Montreal Impacts, ponendo fine al rapporto con Joey Saputo dopo solo due anni.

Da parte sua, l’ex ds di Lazio, Palermo, Roma, Sampdoria e Inter-Jiangsu Suning, ha già pubblicamente confermato l’esistenza di contatti tra le parti e la sua volontà di accettare il Napoli, qualora effettivamente si arrivasse ad un’intesa tra le parti.

La prima alternativa a Sabatini è Giovanni Sartori, che potrebbe lasciare l’Atalanta a causa di frizioni con Gian Piero Gasperini.

E’ ovvio che l’arrivo di Sabatini a Napoli renderebbe possibile l’approdo di Giuntoli alla Juventus, in una sorta di domino delle poltrone.

Work in progress, ma il 2022 si preannuncia davvero incandescente!

