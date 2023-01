Napoli-Roma, le dichiarazioni pre-partita di Mourinho: “Complimenti al Napoli per lo scudetto, Zaniolo? Vuole andare via, ma è ancora qui purtroppo”.

Il tecnico portoghese ha parlato in conferenza stampa in vista del match contro il Napoli.

La Roma di Josè Mourinho è atteso al più difficile dei big match di questa stagione, ovvero la sfida contro il Napoli capolista, che arriva in uno dei momenti più delicati dell’annata giallorossa.

La telenovela legata a Nicolò Zaniolo ha scosso l’ambiente romano e ancora oggi non sembra esserci una soluzione certa.

Nonostante ciò, in conferenza stampa Mourinho è stato piuttosto chiaro sulla sua posizione riguardo l’argomento e ha annunciato che Zaniolo non sarà convocato per Napoli.

Nicolò, dice Mourinho, ha chiesto la cessione un mese fa ma alla fine, purtroppo (aggiunge Mou) è ancora a Trigoria. Il ragazzo ha scelto di non sposare più la causa giallorossa e nonostante ciò non ha ancora trovato alcun accordo. Di certo, dalle parole di Mourinho, la Roma non tenterà un riavvicinamento in breve tempo.

Il focus dello Special one è su chi vuole lottare con lui per questo club e per questi tifosi.

Sul Napoli, invece, Mourinho ha solo parole di complimenti aggiungendo che, a suo modo di vedere, ha già vinto il campionato.

Lo Special One porge i complimenti per lo scudetto a Spalletti, un trionfo che è meritato e che, secondo Mou, arriverà visto che non vede le contendenti in grado di colmare il gap.

Sul mercato, invece, c’è l’in bocca al lupo di Mourinho a Shomurodov, in prestito allo Spezia, e qualche frase pragmatica come “ovvio che se non arriva nessuno siamo meno di prima, ma non ho niente da dire”.

Dal punto di vista numerico, Mourinho potrebbe colmare qualche buco con il ritorno di un altro separato in casa, ovvero Karsdorp, ma anche in quel caso non ci sono parole di riavvicinamento e il portoghese si limita a dire che starà fuori fino a quando vorrà stare fuori visto l’infortunio che ha.

C’è da pazientare ancora per Wijnaldum, mentre le chiavi tecniche della squadra saranno nuovamente affidate a Dybala che, a detta di Mourinho, è per qualità il miglior giocatore che si presenterà in campo al “Maradona”.