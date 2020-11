Napoli-Roma, dichiarazione post-partita, Gattuso: “Diego rimarrà sempre. Dobbiamo sempre giocare così”

Rino Gattuso commenta il 4-0 roboante del Napoli contro la Roma nella serata dedicata a Diego Armando Maradona.

La conferenza non può che non aprirsi con delle parole nei confronti di Maradona. Lui rimarrà sempre una leggenda, dice il tecnico, e a dimostrarlo è la dedica di Insigne che dopo il gol va a baciare la sua maglia. Diego è rimasto immortale però Gattuso non condivide alcuni atteggiamenti dei suoi tifosi. Molti senza mascherina in un momento così delicato come quello che si sta affrontando.

Qualche sguardo anche alla tattica. Il Napoli si è fatto trovare pronto, ha impattato bene. Sulla questione modulo, Gattuso non entra nel merito. Per lui è importante il modo in cui una partita viene interpretata da parte dei suoi giocatori.

Gattuso, non si smuove: per lui il Napoli ha 18 punti e una gara da recuperare, attendendo la giustizia. Questa squadra deve giocare sempre così, non ne ha ancora pareggiato nessuna nonostante le tre sconfitte. Il tecnico calabrese vuole una squadra sempre affamata.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS