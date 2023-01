Napoli-Roma 2-1, voti e pagelle: “Giallorossi a testa alta, Simeone match winner”

Partita esaltante a Napoli. Gli azzurri vincono grazie alla rete di Simeone.

Che divertimento al “Maradona”!

Agonismo, fisicità, voglia di vincere e tanta qualità: il confronto tra Napoli e Roma ha mostrato tutto ciò che poteva mostrare in una serata in cui gli azzurri dimostrano, ancora una volta, di superare anche gli ostacoli più difficili.

La Roma, probabilmente, avrebbe meritato maggior fortuna dopo una partita preparata e interpretata in maniera impeccabile.

I giallorossi hanno sfidato a viso aperto il Napoli, cedendo solo a causa di un paio di errori individuali della difesa.

Osimhen sblocca il risultato con un gol d’autore, ma nel secondo tempo è El Shaarawy a rimettere tutto in equilibrio con un grande inserimento.

Serve Simeone al Napoli per vincere il confronto e festeggiare i tre punti.

Le pagelle del Napoli

Meret 6,5: Anche con la Roma ha risposto presente. I giallorossi tirano con frequenza dalle sue parti ma è sempre attento e riesce a sventare la maggior parte delle minacce. Non può nulla su El Shaarawy.

Di Lorenzo 6,5: Come vola su quella fascia il terzino del Napoli. Fluidifica perfettamente entrambe le fasi e si dimostra, come di suo solito, molto prezioso anche nel palleggio.

Kim 6,5: Alterna buone giocate difensive ad alcune imprecisioni. A inizio match rischia un beffardo autogol, ma nel complesso è granitico nello sfidare Abraham.

Rrahmani 6,5: La Roma gioca con altissima intensità offensiva, ma il kosovaro ha giganteggiato in mezzo al campo. Contro Abraham non ha mai sfigurato, così come negli inserimenti di Pellegrini ed El Shaarawy dalle sue parti.

Mario Rui 6,5: Il gol dell’1-0 nasce da una super giocata del portoghese che con caparbietà trova uno spazio per servire Kvaratskhelia. Corsa, grinta, difesa e tanta qualità anche nell’imbeccare i compagni. Che miglioramento per l’ex Roma! (Dal 65′ Mathias Olivera 6: Preciso e attento).

Zambo Anguissa 6: Partita sufficiente del centrocampista del Cameroon. Ci mette tanta voglia e fisico, anche se qualche volta appare impreciso. (Dal 91′ Ndombele SV)

Lobotka 6,5: L’ingranaggio che muove tutta la manovra azzurra. Gioca costantemente sulla mediana per smistare palloni e far ripartire le azioni del Napoli. Palloni persi? Come sempre, zero.

Zielinski 6,5: Parte in quarta nella sfida che sancisce la presenza numero 308 con la maglia azzurra (top 10 della storia del Napoli). Il 2-1 nasce da un suo strappo provvidenziale.

Lozano 6: La sua partita è stata un crescendo e meriterebbe forse un punto in più se non fosse per una disattenzione fin troppo evidente nel pareggio di El Shaarawy. Prova convincentissima in fase offensiva, peccato per la brutta difesa sul Faraone. (Dal 75′ Simeone 7,5: Non basta tanto per essere il migliore in campo. Un pallone vicino l’area di rigore, il killer instinct che spesso lo contraddistingue e un gol che distrugge le speranze della Roma. Più di così…).

Osimhen 7,5: Pronti, via e dopo meno di 20 minuti timbra il cartellino con un gol d’autore senza eguali. In un fazzoletto ha la capacità di stoppare il pallone, addomesticarlo e scaraventare una mina sotto la traversa. E’ il suo anno, è il suo momento e (forse) è il migliore di questo campionato. (Dal 75′ Raspadori 6: Entra bene e si fa apprezzare con alcuni buoni movimenti).

Kvaratskhelia 6,5: Anche in una partita difficile e di altissima intensità, riesce a mettere il suo zampino. Non riesce a chiudere un gol che per lui potrebbe sembrare facile, ma è l’autore dell’assist che porta al gol Osimhen. (Dal 65′ Elmas 6: Non si vede troppo, ma aiuta la squadra in fase difensiva).

Luciano Spalletti 7: Il Napoli è una macchina perfetta. La squadra palleggia con grande facilità, ma la Roma sembra poter dare più difficoltà di qualsiasi altra squadra. Il grande pregio degli azzurri, quest’anno, è la panchina, le riserve sono veri e propri titolari ed è proprio per questo che togliere il capocannoniere della Serie A (Osimhen) per inserire Simeone, diventa la mossa vincente per i 3 punti.

Le pagelle della Roma

Rui Patricio 6,5: Freddato due volte senza colpe, ma provvidenziale su Lozano.

Mancini 6: Nel complesso è il migliore della linea difensiva perché non commette particolari sbavature. Non è una gara semplice, ma se la cava.

Smalling 5,5: Bravissimo per 87 minuti, poi il suo primo errore della gara coincide con il gol di Simeone. Troppo passivo e fuori posizione. Concede un gol che vale tanto.

Ibanez 5: Nei big match sembra sempre spegnersi e non dimostrare il suo talento. Anche contro il Napoli, c’è un errore da matita rossa perché, per quanto bello sia il gol di Osimhen, il difensore regala troppo spazio e troppo tempo al nigeriano per fargli fare quel che voleva. Anche nel gol di Simeone sembra dormiente.

Zalewski 6,5: Coinvolto e convinto nelle sue giocate. Mario Rui e Kvara sono clienti più che scomodi ma riesce ad ovviare a una fase difensiva a volte sacrificata, con una prova super in fase d’attacco. Tanti suggerimenti e cross, come ad esempio quello che porta l’1-1.

Cristante 5,5: Meno positivo del solito. Ci mette fisico, ma poco altro. (Dall’89’ Volpato SV)

Matic 6,5: Uno dei pochi a poter fronteggiare il Napoli dal punto di vista fisico. Fa quel che può e gioca un match discreto creando una diga a centrocampo. (Dall’ 83′ Tahirovic SV)

Spinazzola 6: Non ancora brillantissimo, ma nel complesso si è reso utile e pericoloso, specie a fine primo tempo quando ha sfiorato il gol. Mourinho lo cambia per avere più forze offensive. (Dal 46′ El Shaarawy 7: Faraonico! Il suo ingresso cambia totalmente l’inerzia offensiva della Roma che inizia a creare una mole di occasioni importanti. Inserimento impeccabile sul gol dell’1-1).

Dybala 5,5: Non è la sua solita giornata. Prova a mettere la solita qualità da impartire alla squadra, ma oggi non basta ed è parso abbastanza disinnescato.

L.Pellegrini 5,5: Nemmeno doveva esserci visti i problemi fisici, ma un capitano non abbandona la nave durante il viaggio più difficoltoso. La sua partita va a sprazzi, ma è apprezzabile l’impegno nonostante la poca precisione. (Dall’ 83′ Bove SV)

Abraham 5,5: Partita complicata, anzi, complicatissima contro la difesa della capolista. Ci mette agonismo, grinta e anche un eccessivo nervosismo. Esce dal campo malconcio e con zero tiri tentati. (Dal 72′ Belotti 5,5: Non si vede praticamente mai).

Josè Mourinho 7: Va premiata la prestazione dei giallorossi. La Roma gioca bene, con grande coraggio e agonismo, ma capitola per errori individuali. Resta la grande prestazione e il fatto di essere la squadra che ha messo più in difficoltà il Napoli.