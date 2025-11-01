Napoli ritrova Lobotka in vista della sfida contro il Como

Buone notizie per Antonio Conte: Stanislav Lobotka tornerà a disposizione per la partita di Serie A contro il Como, in programma sabato alle 17:00 GMT.

Il centrocampista sloveno era assente dall’inizio dell’ultima sosta per le nazionali, a causa di un infortunio muscolare rimediato durante la vittoria per 2-1 sul Genoa lo scorso 5 ottobre.

Il 30enne ha saltato le ultime tre giornate di campionato, un match di Champions League e le due recenti qualificazioni ai Mondiali della Slovenia. Nel frattempo, Billy Gilmour ha preso il suo posto in cabina di regia, dimostrandosi un sostituto affidabile.

Secondo Sky Sport Italia, Lobotka dovrebbe partire dalla panchina nel suo primo match di ritorno, mentre potrebbe esserci spazio anche per Rasmus Hojlund in un possibile rientro in formazione titolare.

Napoli dovrà fare a meno di alcuni giocatori chiave come Lorenzo Lucca, Alex Meret, Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku, ma il ritorno di Lobotka rappresenta un importante rinforzo per la mediana partenopea.

