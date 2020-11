Napoli-Rijeka Diretta TV-Streaming e probabili formazioni 26-11-2020

Tutto quello che c’è da sapere su Napoli-Rijeka sfida valevole per la quarta giornata del girone F di Europa League. Si gioca giovedì alle 21:00 allo Stadio San Paolo di Napoli.

Il ritorno in campo dopo la pausa per le nazionali non è stato felice per il Napoli di Gennaro Gattuso che, nel posticipo serale dell’8° giornata di Serie A, ha perso malamente contro il Milan di Stefano Pioli che, grazie ad una doppietta di Ibrahimovic ed un gol nel finale del norvegese Hauge, ha sbancato il San Paolo col risultato di 1-3. Inutile infatti il gol di Dries Mertens che aveva portato i partenopei sul momentaneo 1-2.

Il tecnico calabrese degli azzurri si è assunto tutte le responsabilità della disfatta di domenica sera e ha già fatto capire di volere più attenzione e grinta da parte del suo gruppo che non può abbandonare già così presto il sogno scudetto. Occorre invertire la rotta e occorre farlo subito. In tal senso il modesto Rijeka, che giunge in Campania per la 4° giornata del girone F di Europa League, rappresenta l’avversario giusto per rilanciarsi e mettere in cassaforte punti pesantissimi ai fini del passaggio ai sedicesimi di finale.

Napoli-Rijeka, 4° giornata girone F, Europa League 2020-2021, 26-11-2020.

Le ultime sulle formazioni di Napoli e Rijeka

Per quanto riguarda le formazioni Gattuso dovrebbe affidarsi al suo solito 4-2-3-1 i cui interpreti dovrebbero essere i seguenti: Meret in porta. Davanti a lui, Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly e Mario Rui. A centrocampo spazio a Lobotka e Bakayoko con Politano, Mertens e Lozano sulla trequarti a fare da supporto all’unica punta, Petagna.

Rozman dovrebbe invece schierare i suoi con un difensivo 5-3-2. Nevistic quindi in porta con, a fargli da scudo, Tomecak, Escoval, Velkoski, Smolcic e Braut. Centrocampo a tre con Muric, Cerin e Loncar. In attacco la coppia formata da Kulenovic e Menalo.

Probabili formazioni Napoli-Rijeka

Napoli (4-2-3-1): Meret, Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Lobotka, Bakayoko; Politano, Mertens, Lozano; Petagna.

Rijeka (5-3-2): Nevistic; Tomecak, Escoval, Velkoski, Smolcic, Braut; Muric, Cerin, Loncar; Kulenovic, Menalo.

Come vedere Napoli-Rijeka in diretta Tv e streaming

Napoli-Rijeka sarà visibile esclusivamente, a partire dalle 21:00, sulla piattaforma satellitare Sky ai canali Sky Sport Arena e Sky Sport 253. Via streaming invece, il match tra partenopei e croati sarà visibile mediante gli appositi servizi offerti da Sky Go e Now Tv.

Dove ascoltare la radiocronaca di Napoli-Rijeka

La radiocronaca di Napoli-Rijeka sarà disponibile, a partire dalle 21:00, sulle frequenze di Rai Radio Uno Sport e Kiss Kiss Italia.

Precedenti e statistiche

L’ultimo, nonché unico precedente tra le due formazioni, risale alla gara d’andata giocata in Croazia lo scorso 5 novembre e terminata 2 a 1 in favore del Napoli.

