Napoli-Real Madrid, Rudi Garcia: “Mi aspetto una bolgia al Maradona. Bellingham? Non bisogna pensare ai singoli”

Alla vigilia della sfida di Champions League tra Napoli e Real Madrid, Rudi Garcia ha parlato nella consueta conferenza prepartita.

Seconda giornata di Champions League ed il Napoli affronterà il Real Madrid dell’ex Ancellotti. La squadra ha perso tantissimi giocatori importanti ma resta comunque una squadra davvero straordinaria e che non va sottovalutata. L’ambizione per vincere con il Real Madrid c’è ma c’è bisogno di essere umili e al 120% delle proprie qualità, ha ammesso il tecnico.

Il cuore ci sarà e servirà così come anche la testa perché i Blancos hanno tanta qualità in qualunque reparto. Dopo la partenza di un grande come Benzema, i madrileni hanno rimediato su Bellingham che è un grandissimo calciatore. Non bisognerà pensare solo individualmente ma considerare anche altri giocatori come Joselu o VInicius che sono davvero molto pericolosi.

C’è maggiore leggerezza nella testa di Kvara che con il gol sembra essere più felice. Prima sembrava ossessionato dalla ricerca spasmodica della rete e adesso sembra essere completamente rinato. Adesso il successo nella realizzazione dei tiri sembra essere aumentato, merito anche di un grande attacco come quello azzurro.

Il Maradona sarà quello delle grandi occasioni, cioè una vera bolgia. Tutto esaurito per un match che è davvero affascinante in un calendario che è comunque molto intasato. Ci sono partite praticamente ogni tre giorni e sarà difficile gestire le forze prima della sosta per la Nazionale. Questa sarà la quarta in nove giorni ed è difficile prendere il ritmo.