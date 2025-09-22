Napoli Pisa Diretta Live e Streaming Serie A 4° Giornata

Dove vedere Napoli Pisa in Diretta Tv e Streaming Live, 4° Giornata Serie A, Lunedì 22 Settembre ore 20:45.

Dopo la sconfitta in Champions League il Napoli campione d’Italia torna a concentrarsi sulla Serie A.

Lunedì sera allo Stadio Diego Armando Maradona gli azzurri di Antonio Conte ospiteranno il neopromosso Pisa, in un match che mette di fronte due squadre con stati d’animo opposti.

La formazione partenopea arriva dalla sconfitta all’esordio in Champions League, risultato che ha interrotto l’avvio perfetto di stagione in campionato.

Dall’altra parte i toscani, alla loro prima annata nella massima serie dopo la promozione, hanno raccolto appena un punto nelle prime giornate e cercano l’impresa in casa dei campioni in carica.

A meno di metà del primo tempo le speranze del Napoli di superare il Manchester City in Champions League si sono rapidamente infrante: l’espulsione di Giovanni Di Lorenzo per un fallo su Erling Haaland ha costretto gli azzurri a giocare in dieci uomini.

Da quel momento, la squadra di Antonio Conte ha rinunciato ad ogni velleità offensiva, togliendo anche l’ex City Kevin De Bruyne per inserire un difensore aggiuntivo. Nonostante il sacrificio tattico, la retroguardia partenopea non è riuscita a resistere: nella ripresa Haaland ha trovato il gol del vantaggio e, poco dopo, una splendida azione personale di Jeremy Doku ha fissato il risultato sul 2-0, rendendo amaro il ritorno europeo del Napoli.

In campionato, però, il cammino resta immacolato. I campioni d’Italia hanno infatti battuto nell’ordine Sassuolo, Cagliari e la scorsa settimana la Fiorentina, quando proprio De Bruyne aveva aperto le marcature. La striscia positiva in Serie A è impressionante: imbattuti da 15 partite consecutive, con sei vittorie nelle ultime sette gare casalinghe e soltanto quattro reti subite al Maradona.

Ora il Napoli torna davanti al proprio pubblico lunedì sera contro il neopromosso Pisa, in un match che sulla carta non ammette distrazioni. Se in Europa restano dubbi sulla possibilità di reggere il doppio impegno, in Italia l’obiettivo è chiaro: difendere lo Scudetto e non lasciare punti preziosi per strada.

Dopo 35 anni il Pisa torna a Napoli per una sfida di Serie A che mancava dallo storico 2-1 del 1989, quando tra i marcatori figurava proprio Diego Armando Maradona. Oggi lo stadio porta il nome del fuoriclasse argentino e l’atmosfera sarà inevitabilmente speciale, anche se i toscani partono con i pronostici contro.

La squadra di Alberto Gilardino, infatti, ha raccolto appena un punto nelle prime giornate del campionato. L’unica rete segnata porta addirittura la firma di un’autorete dell’Atalanta, nella gara d’esordio terminata 1-1. Da lì sono arrivate due sconfitte di misura, entrambe per 1-0, contro Roma e Udinese, a conferma di un avvio di stagione complicato.

Il calendario non aiuta: dopo la trasferta al Maradona contro i campioni d’Italia, il Pisa affronterà la Coppa Italia contro il Torino e poi un sentitissimo derby toscano con la Fiorentina. Prima, però, la sfida più dura: fermare il Napoli di Conte, che in campionato non ha ancora conosciuto passi falsi.

Formazioni Ufficiali di Napoli – Pisa:

NAPOLI (4-1-4-1): Meret; Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Spinazzola; Gilmour; Politano, Elmas, De Bruyne, McTominay; Hojlind. Allenatore: Antonio Conte.

A disposizione: Ferrante, Milinkovic-Savic, Gutierrez, Juan Jesus, Neres, Rrahmani, Olivera, Vergara, Lucca, Marianucci, Lobotka, Ambrosino, Noa Lang, Anguissa.

PISA (3-5-2): Semper; Canestrelli, Caracciolo, Lusuardi; Leris, Akinsanmiro, Aebischer, Marin, Bonfanti; Nzola, Moreo. Allenatore: Alberto Gilardino.

A disposizione: Andrade, Scuffet, Angori, Hajholt, Meister, Tramoni, Cuadrado, Esteves, Vural, Calabresi, Piccinini, Tortajada, De Sousa.

Dove vedere Napoli – Pisa in Diretta TV e Streaming

Il match Napoli – Pisa di lunedì 22 Settembre alle 20:45 sarà trasmesso in Diretta Tv e Streaming sia su DAZN che su Sky, offrendo diverse soluzioni per i tifosi.

Diretta TV: DAZN tramite app su smart TV Sky Sport Uno (canale 201) Sky Sport Calcio (canale 202) Sky Sport 4K (canale 213) Zona DAZN (canale 214 Sky)

Diretta streaming: App DAZN su smartphone, tablet, console, PC e smart TV NOW per gli abbonati Sky Sky Go per chi ha un abbonamento Sky attivo



Napoli – Pisa sarà trasmessa in Diretta Tv in co-esclusiva sia su DAZN che su Sky, che manda in diretta tre partite per giornata. Su Sky il match sarà visibile sui canali Sky Sport Calcio (202), Sky Sport Uno e Sky Sport 4K (213).

La telecronaca di Napoli – Pisa su DAZN sarà a cura di Pierluigi Pardo e Dario Marcolin.

La telecronaca su Sky invece sarà a cura di Federico Zancan e Luca Marchegiani.

E’ possibile vedere Napoli – Pisa in Diretta Streaming Live oltre che sull’app DAZN anche su Sky Go (per gli abbonati a Sky Sport) e NOW (in pay per view).

Pronostico di Napoli – Pisa:

Il Napoli è pronto a riprendere la propria corsa in campionato dopo lo stop in Europa, facendo leva sull’imbattibilità casalinga che dura ormai da mesi al Maradona.

Il Pisa, ancora a secco di vittorie in questa stagione e in difficoltà nell’adattarsi al ritmo della Serie A, difficilmente potrà arginare la forza dei campioni d’Italia. Tutto lascia pensare che l’attesa dei nerazzurri per il primo successo stagionale sarà ancora rimandata.

