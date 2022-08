Napoli-Monza 4-0, post-partita Spalletti: “Ottima prestazione. Kvaratskhelia deve ancora crescere e maturare”

Napoli-Monza 4-0, gli azzurri vincono la loro prima partita in casa. Le parole di Luciano Spalletti nella conferenza post-match.

Non poteva chiedere un esordio migliore in casa Luciano Spalletti. Il Napoli si conferma ancora una volta straripante ed ha travolto per 4-0 un Monza timido che non è mai stato del tutto in partita. L’attenzione è tutta su Kvaratskhelia che ha realizzato, non solo un gol stupendo, ma anche la sua primissima doppietta in azzurro.

Luciano Spalletti è davvero soddisfatto della squadra e dell’ottima prestazione. La partita è sempre stato in mano degli azzurri che hanno saputo gestirla al meglio. Nonostante ciò, alcuni episodi andavano sfruttati al meglio ma merito anche del portiere Di Gregorio che ha saputo neutralizzare diverse incursioni.

Su Kvaratskhelia l’allenatore è soddisfatto ma è anche consapevole che deve crescere ancora di più. Ha grosse potenzialità e riesce a calciare sia di sinistro che di destro. Sente la pressione della piazza e per questo che va sostenuto ed atteso.

Grandissima anche la prestazione di Zielinski che si è sacrificato tantissimo in campo. Un cavallo di razza, l’ha definito Spalletti. Felice anche per la prima rete di Kim. Un giocatore educato che dovrà maturare tantissimo, specie nelle uscite. Non c’è stato spazio per i nuovi acquisti ma l’allenatore ha spiegato che non giocheranno subito.

Domenica prossima arriva il primo test complesso per il Napoli: la Fiorentina. I Viola lo scorso anno hanno reso le cose difficili agli azzurri e quindi servirà la migliore prestazione.