Napoli-Milan, Rudi Garcia: “Vogliamo migliorare il rendimento in casa. Anguissa ha recuperato e potrebbe giocare”

Alla vigilia della sfida tra Napoli e Milan, Rudi Garcia ha parlato nella consueta conferenza prepartita. Le parole del tecnico.

Un match di alto livello per il Napoli di Rudi Garcia. Dopo la prestazione opaca ma comunque vincente contro l’Union Berlino in Champions League, gli azzurri ospiteranno il Milan al Maradona. Una partita che, però, non porta dolci ricordi ai tifosi partenopei. Lo scorso anni, infatti, i rossoneri vinsero inaspettatamente con un sonoro 4-0.

Rudi Garcia ha ammesso che non sarà la stessa partita dello scorso anno. C’è da dire che, però, gli ultimi big match al Maradona sono stati funesti perché hanno portato tre sconfitte consecutive. Fuori casa la squadra tende ad essere più efficiente e c’è da migliorare il rendimento in casa dove il Napoli prima era un vero e proprio fortino.

Da migliorare anche la precisione nei tiri in porta. Il Napoli, tra l’altro, è la squadra che subisce meno tiri ma comunque prende almeno un gol a partita. Anche questo aspetto è da migliorare parecchio. Novità su Anguissa. Il camerunense si è ripreso ma non ha ancora i 90 minuti nelle gambe e potrebbe entrare solamente a partita in corso.

Dubbio in attacco. A Berlino si è visto un super Raspadori che ha portato alla vittoria degli azzurri ma è una partita dove potrebbe servire Simeone che proprio a San Siro aveva risolto la partita contro il Milan. Sono due ottime alternative che fin dall’inizio dovranno dare il massimo e dare manforte per la propria squadra. L’obbiettivo del Napoli però è quello di vincere.