Napoli-Milan 2-2, Rudi Garcia: “Risultato giusto ma si poteva anche vincere. Cambio di modulo utile”

Al termine del match tra Napoli e Milan, Rudi Garcia ha parlato nella consueta conferenza prepartita. Le parole del tecnico.

Una partita dai doppi volti quella tra Napoli e Milan. Gli azzurri hanno iniziato davvero male con il Milan che ha trovato, in pochi minuti ,una doppietta di un super Giroud che fa sempre male al Maradona. Gli azzurri non sono mai stati in partita contro i rossoneri che sembravano davvero indemoniati ma nella ripresa accade di tutto.

Gli azzurri la riacciuffano e riescono a pareggiare. Un risultato comunque giusto dopo quello che si è visto, in un match che si poteva anche vincere. L’intervallo deve aver dato quel innesto in più alla squadra che è uscita completamente rinnovata, grazie anche alle giocate dei singoli come ha ammesso Rudi Garcia.

Il cambio modulo comunque si è rivelato la scelta giusta. Raspadori ha realizzato una punizione a dir poco perfetta e anche da trequartista ha sempre dato il meglio. E non si può non parlare anche di Politano. Il gol viene da una gran giocata da parte di Kvara che gli serve un pallone davvero al bacio che deve solamente inserire in rete.

C’è tanto dispiacere per l’espulsione di Natan. Il brasiliano non sarà disponibile nella sfida contro la Salernitana e al suo posto, molto probabilmente, dovrà giocare Ostigard che oggi ha tenuto comunque molto bene. Si è rivisto anche Anguissa che ha giocato gli ultimi minuti di partita anche se un suo pallone perso stava innescando il contropiede del Milan.