Napoli-Milan 0-1, Voti, pagelle e analisi, Giroud sbanca il “Maradona”

E’ finita 0-1 la sfida tra Napoli e Milan. Dopo un primo tempo abbastanza equilibrato, i rossoneri la sbloccano con una zampata di Giroud che spiazza Ospina. Per il resto in campo tanta corsa, grinta e intensità mostrata da entrambe le squadre.

Top 3 Napoli:

Koulibaly 6,5 Gioca una grande partita, riesce a limitare molto bene le folate offensive rossonera. Ci mette velocità e grinta. In marcatura si conferma uno dei migliori del campionato.

Mario Rui 6,5 Fa avanti e indietro sulla fascia, è una spina nel fianco per i rossoneri. Giocatore che si conferma importantissimo per Luciano Spalletti.

Osimhen 6,5 Fa praticamente reparto da solo. Quando parte palla al piede è difficile da contrastare. Ha l’occasione per il pareggio, ma Maignan gli chiude lo specchio della porta.

Flop 3 Napoli:

Fabian Ruiz 5 Doveva essere il motore del Napoli, ma viene limitato benissimo dalle marcature dei rossoneri. Spalletti è costretto a sostituirlo. Non una grande serata per lui.

Insigne 5 Anche lui non pervenuto, non riesce mai ad accendere la luce. Mai veramente pericoloso in attacco.

Politano 5,5 Ci mette corsa e rapidità nei movimenti, ma non riesce mai a creare quella superiorità numerica che servirebbe ai partenopei.

Napoli-Milan 0-1

Top 3 Milan:

Giroud 6,5 Gioca una grande partita, non solo il gol, ma si sacrifica anche in fase difensiva e gestiste una quantità industriale di palloni giocabili per i compagni.

Bennacer 7 Probabilmente il migliore in campo per i rossoneri. Non sbaglia mai nessuna giocata, recupera tanti palloni e imposta sempre il gioco in maniera impeccabile.

Kalulu 6,5 Nonostante abbia un cliente come Osimhen, non sfigura affatto, anzi spesso riesce a limitarlo in maniera precisa e puntuale.

Flop 3 Milan:

Tonali 5 Appare molto stanco e non dimostra la solita tranquillità nelle giocate. Pioli nel corso della ripresa lo sostituisce.

Rebic 5 Entra, ma tranne qualche spunto, gioca in maniera anomala. Deve sicuramente ancora ritrovare la forma migliore.

Saelemaekers 5 Sbaglia clamorosamente l’occasione dello 0-2. Per il resto solita partita di corsa e sacrificio, ma sbaglia troppi palloni in appoggio ai compagni.

E’ stata una sfida molto equilibrata tra due squadre dello stesso livello, il Milan ha avuto il merito di non mollare mai e di crederci fino alla fine. Mancano 10 giornate, è ancora tutto in ballo per le prime 5 della classifica…vedremo dove arriveranno azzurri e rossoneri…

