Napoli: mancano solo i dettagli per il rinnovo di Gattuso

Il Napoli è pronto a rinnovare il proprio rapporto di collaborazione con Gennaro Gattuso fino al 2022. Il club azzurro e il tecnico calabrese sono ormai vicinissimi, mancano solo piccoli dettagli.

In uno scenario triste e apatico, come quello attuale, in cui il calcio giocato è ormai un lontano ricordo, solo le voci, più o meno attendibili, riguardanti trattative e rinnovi di contratti rendono meno amara la quarantena del tifoso di calcio.

Il calciomercato, vista l’emergenza Coronavirus, non solo ha anticipato di almeno 2 mesi la sua entrata in campo, ma ha anche fatto capire come, una volta terminata la pandemia, ci sarà una situazione calcistico-economica da sistemare.

Molte squadre, se non tutte, non potranno spendere molto nell’immediato futuro e anche le pretese per lasciar andare qualche gioiello non potranno essere molto alte. In molti casi bisognerà fare di necessità virtù e sperare che le cose vadano poi nel verso giusto.

Gennaro Gattuso, 42 anni, allenatore del Napoli

Un verso giusto che spera di ritrovare il Napoli di Aurelio De Laurentis che, tra le possibili cessioni di Milik, Lozano, Callejon e Fabian Ruiz e l’interessamento per Maxime Lopez dell’O.M., mira anche a rinnovare il proprio rapporto di collaborazione con Gennaro Gattuso.

Il tecnico calabrese, arrivato all’ombra del Vesuvio per sostituire l’esonerato Ancelotti, ci ha messo un po’ ad entrare nelle grazie dei tifosi azzurri i quali, dinanzi a sconfitte evitabili come quella col Parma, avevano giustamente pensato di aver preso un allenatore non all’altezza della piazza.

L’ex allenatore del Milan però, col passare delle partite, ha dimostrato di essere meritevole del caldo ambiente partenopeo e a suon di risultati positivi (nel mezzo solo la sconfitta interna col Lecce) si è guadagnato il rispetto dei supporters che ora non vogliono privarsi di un allenatore capace e preparato come Ringhio.

Il rinnovo di contratto fino al 2022, a 3,5 milioni di euro netti a stagione, è già pronto. Mancano praticamente solo le firme che, emergenza Coronavirus permettendo, dovrebbero arrivare a maggio.

©RIPRODUZIONE RISERVATA