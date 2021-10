Napoli-Legia Varsavia dove vederla in TV-diretta Streaming, formazioni e orario 21-10-2021

Dove vedere Napoli-Legia Varsavia, 3° Giornata fase a gironi (Gruppo C) Europa League 2021-2022 Giovedì 21 ottobre 2021 ore 21:00. La partita Napoli-Legia Varsavia sarà trasmessa in Diretta TV e Streaming su Tv8, DAZN, Sky Sport, Sky Go e Now Tv.

Riappropriatosi del primo posto in classifica in Serie A grazie alla vittoria di ieri sul Torino di Ivan Juric, il Napoli di Luciano Spalletti, reduce da 8 vittorie consecutive su altrettante sfide di campionato disputate, si prepara ad ospitare, tra le mura amiche del Diego Armando Maradona, il Legia Varsavia di Czesław Michniewicz nella 3° giornata della fase a gironi (Gruppo C) di Europa League.

I partenopei, che giungono al match di giovedì sera dopo la clamorosa sconfitta del 30 settembre, in casa, contro lo Spartak Mosca, non possono più permettersi passi falsi visto che un sconfitta ridurrebbe all’osso le speranze di qualificazione agli ottavi di finale.

I polacchi, dal canto loro, se in campionato arrancano in quartultima posizione, in Europa League hanno iniziato col botto battendo prima lo Spartak Mosca in trasferta alla prima giornata e poi, un po’ a sorpresa, il Leicester City di Brendan Rodgers, in casa, alla seconda. Con una vittoria i legionari potrebbero festeggiare già il passaggio del turno, ma occhio a non sottovalutare la voglia di rivalsa del Napoli che, siamo sicuri, venderà cara la pelle affinché ciò non accada. Appuntamento quindi a giovedì sera ore 21:00.

Napoli-Legia Varsavia, 3° giornata Gruppo C Europa League 21-10-2021.

Come vedere Napoli-Legia Varsavia in Diretta Tv e Streaming Live

Partita: Napoli-Legia Varsavia

Competizione: Europa League

Data: giovedì 21 ottobre 2021

Orario: 21:00

Canali Tv: Tv8, Sky Sport Uno (numero 201 del satellite e 472 e 482 del Digitale Terrestre), Sky Sport (numero 252 del satellite)

Streaming: DAZN, Sky Go, Now Tv, sito Tv8

Napoli-Legia Varsavia sarà visibile, a partire dalle 21:00 di giovedì 21 ottobre 2021, in diretta tv e streaming su Sky Sport e DAZN. In tv, il match tra partenopei e polacchi sarà visibile, oltre che su Tv8 (in chiaro), anche su Sky Sport e e DAZN, visto che entrambe le piattaforme detengono i diritti di trasmissione di tutte le partite dell’UEFA Europa League 2021-2022.

Per quanto riguarda DAZN, il match tra gli uomini di Luciano Spaletti e quelli di Czesław Michniewicz sarà visibile scaricando l’app di DAZN sulle smart tv abilitate. Per quanto riguarda Sky, invece, il match del Maradona sarà visibile sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite e 472 e 482 del Digitale Terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite).

La telecronaca dell’incontro, su DAZN, sarà di Stefano Borghi con commento tecnico a cura di Simone Tiribocchi.

Altro metodo per assistere alla sfida tra azzurri e militari è il collegamento alla smart tv di un dispositivo come TimVision Box, Amazon Fire Stick, Google Chromecast, Xbox One, Play Station 4 o Play Station 5.

Inoltre, l’incontro Napoli-Legia Varsavia sarà visibile in diretta streaming su pc, smartphone e tablet su Now Tv, tramite collegamento al sito ufficiale di DAZN, sul sito di Tv 8, oppure scaricando le app di DAZN e Sky Go.

Si potrà guardare Napoli-Legia Varsavia in Diretta Streaming attivando un abbonamento su DAZN.

Dove ascoltare la radiocronaca di Napoli-Legia Varsavia

La radiocronaca di Napoli-Legia Varsavia sarà disponibile, a partire dalle 21:00, sulle frequenze di Rai Radio Uno e Radio Kiss Kiss Italia.

Probabili formazioni Napoli-Legia Varsavia

Per quanto riguarda le formazioni, Spalletti dovrebbe schierare i suoi con il solito 4-2-3-1 i cui interpreti dovrebbero essere i seguenti: Meret in porta. Davanti a lui, Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly e Juan Jesus. A centrocampo spazio ad Anguissa e Demme con Zielinski, Lozano e Mertens sulla trequarti a fare da supporto all’unica punta, Insigne.

Michniewicz dovrebbe invece optare per un più classico 3-5-2. Miszta quindi in porta con, a fargli da schermo, Jedrzejczyk, Wieteska e Nawrocki. Centrocampo a cinque con Johansson, Slisz, Kharatin, Martins e Mladenovic. In attacco, la coppia formata da Josue ed Emreli.

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Juan Jesus; Anguissa, Demme; Zielinski, Lozano, Mertens; Insigne.

Allenatore: Luciano Spalletti.

Legia Varsavia (3-5-2): Miszta; Jedrzejczyk, Wieteska, Nawrocki; Johansson, Slisz, Kharatin, Martins, Mladenovic; Josue, Emreli.

Allenatore: Czesław Michniewicz.

Precedenti e statistiche

I precedenti tra Napoli e Legia Varsavia sono complessivamente 2 e risalgono alla fase a gironi dell’Europa League 2015-2016. Eccoli nel dettaglio:

Legia Varsavia-Napoli 0-2 (01-10-2015)

Napoli-Legia Varsavia 5-2 (10-12-2015)

