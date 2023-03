Napoli-Lazio, Spalletti: “Sarri è un Masaniello del calcio, sarà una gara difficile. Inutile considerare il +18”

Alla vigilia della gara tra Napoli e Lazio, Luciano Spalletti ha parlato nella consueta conferenza prepartita. Le parole del tecnico toscano.

Difficile davvero contenere tutto l’entusiasmo di una piazza intera. Napoli sta già sognando e si prepara a vivere uno dei sogni più attesi di tutti i tempi, più di trent’anni dall’ultima volta. La città è in subbuglio ma, nonostante questo, Luciano Spalletti continua a chiedere di mantenere la calma perché non è ancora detto. I 18 punti di vantaggio sono davvero un grande passo avanti ma niente è ancora scritto del tutto e non sono un pretesto per dormire sugli allori.

Anche perché nelle prossime due partite il Napoli avrà avversarie di tutto rispetto: la Lazio e l’Atalanta, due squadre che giocheranno col sangue agli occhi per ottenere un posto in Europa. Luciano Spalletti, però, non può non considerare il suo gruppo unito. Anche i panchinari, per esempio, si sono amalgamati e si sentono pronti a dare il meglio.

Giocatori come Raspadori, Simeone potrebbero essere titolari, perché sono davvero fantastici. Il gruppo ci crede ma mancano ancora tante partite e non c’è ancora la matematica certezza. Al Maradona, tra l’altro, arriverà anche la Lazio di Maurizio Sarri che sta facendo bene sia in campionato che in Europa. Un allenatore che a Napoli ha fatto sognare tutti i tifosi ma non è riuscito nel sogno che tutti speravano.

Spalletti lo ha definito il Masaniello del calcio, riferendosi all’eroe napoletano delle rivolte. Un vero e proprio tecnico che si è costruito la sua carriera con grande dedizione e sacrificio. Si tratta di un allenatore che fa giocare sempre bene le proprie squadre, ovunque vada, e che riesce a trasmettere un grande gioco ai suoi calciatori.

Il tecnico non intende fare paragoni con il Napoli di Sarri. Si tratta di due squadre diverse che, comunque, avevano giocatori davvero importanti. Dai pareggi con Lecce e Fiorentina, nessuno mai avrebbe potuto credere che il Napoli lottasse per questo obbiettivo. La parola con la S continua a non essere pronunciata, eppure c’è un popolo intero che continua a sognare e a sperare.