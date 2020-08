Napoli-Lazio 3-1, dichiarazioni post-partita Gattuso: “Gara vera, maschia, di quelle che nel calcio di oggi non si vedono più”

Termina 3-1 per il Napoli il match contro la Lazio valido per la trentottesima giornata del campionato di Serie A. A segno per gli azzurri Fabian Ruiz, Insigne e Politano. Non basta alla Lazio il momentaneo pareggio firmato Immobile. Per l’attaccante della Lazio è però record, eguagliato Higuain a 36 gol. Lazio quarta, Napoli settimo.

Un Rino Gattuso molto motivato ha così analizzato il match nel post-partita: “Abbiamo giocato una gara vera, maschia, come poche volte si vede nel calcio di oggi. La squadra mi è piaciuta, nel secondo tempo ancor più che nel primo”.

Caos finale: “Mi assumo io le responsabilità di quello che è successo, avrei meritato il rosso. Chiederò scusa ad Inzaghi, la caciara l’ho fatta cominciare io”.

Gennaro Gattuso, 42 anni, allenatore del Napoli

Infortunio di Insigne: “Siamo leggermente ottimisti, tra un paio di giorni Lorenzo farà la risonanza e solamente lì potremo capire l’entità del problema”.

La formazione in vista di Barcellona: “Ho già delle idee in mente, poi a poche ore dalla partita capiremo se saranno realizzabili o meno. La differenza tra noi e loro, più che gli interpreti la farà la mentalità. Loro hanno calciatori tutti abituati a reggere la pressione, che hano giocato nella loro carriera partite di un certo peso europeo”.

