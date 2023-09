Napoli-Lazio 1-2, Rudi Garcia: “Sconfitta che fa male, peccato aver perso la concentrazione nella ripresa”

Il Napoli perde in casa per 2-1 contro la Lazio. Le parole di Rudi Garcia al termine della partita.

Arriva la prima sconfitta stagionale per il Napoli. Non si era più abituati, dopo la bellissima stagione dello scorso anno. Eppure, gli azzurri hanno incontrato una Lazio davvero combattiva che non aveva racimolato neanche un punto nelle due uscite e che doveva a tutti i costi vincere.

I padroni di casa hanno iniziato anche bene ma nel secondo tempo la Lazio ha giocato meglio. Rudi Garcia non è soddisfatto della prestazione. Odia perdere ma la squadra non è scesa in campo con il giusto appiglio. Non era il momento giusto per il Napoli, ha ammesso il tecnico.

Oggi c’è stato il ritorno dal primo minuto di Kvara che ha impattato molto bene nel primo tempo. Tuttavia, nella ripresa è calato notevolmente come tutta la squadra. Complimenti, però, anche alla Lazio che ha saputo interpretare la giusta partita.

La cosa che più dispiace è aver perso il filo nel secondo tempo. Il secondo gol è stato davvero una doccia fredda e le occasioni ci sono state. Tutti erano quasi timorosi nel voler tirare e nessuno è riuscito a rendersi pericoloso davanti alla porta.

Il Napoli dovrà ripartire e usare la sosta per verificare tutti gli errori. Il prossimo obbiettivo si chiama Genoa e non sarà una sfida facile.