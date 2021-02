Napoli-Juventus Diretta TV-Streaming e probabili formazioni 13-02-2021

Napoli-Juventus, partita valevole per la ventiduesima giornata di Serie A, sarà visibile in diretta tv esclusiva su Sky Sport Serie A (canale 202) e Sky Sport (canale 251). Gattuso perde anche Hysaj e Demme, Pirlo senza Arthur.

Domani alle ore 18:00 il Napoli ospiterà allo Stadio Diego Armando Maradona la Juventus nel big match della ventiduesima giornata di Serie A.

Gli azzurri sono forse nel momento più difficile della loro storia recente. In settimana è arrivata l’eliminazione dalla Coppa Italia per mano dell’Atalanta, mentre in campionato nell’ultima giornata è arrivata una sconfitta sul campo del Genoa. Il Napoli sa bene che contro la Juventus è una partita cruciale per la propria stagione dove potrà risorgere o affondare del tutto.

Avere ragione dei bianconeri però sarà tremendamente difficile. La Juventus ha eliminato l’Inter in semifinale di Coppa Italia e viene sette risultati utili consecutivi in tutte le competizioni. La Vecchia Signora ha mostrato miglioramenti in tutti i reparti e verrà a Napoli per conquistarsi tre punti molto pesanti.

Le ultime sulle formazioni di Napoli e Juventus

Gattuso continua a perdere pezzi e dopo Koulibaly, Manolas, Ghoulam e Mertens, per questa delicata sfida non avrà a disposizione nemmeno Hysaj e Demme. Sarà 4-2-3-1 per gli azzurri con Ospina tra i pali, scelte obbligate al centro della difesa con la coppia Rrahmani-Maksimovic mentre Di Lorenzo e Mario Rui giocheranno sulle corsie laterali. In mediana agiranno Bakayoko e Lobotka, mentre in posizione più offensiva si muoveranno Lozano, Zielinski e Insigne alle spalle dell’unica punta Petagna.

Anche Pirlo dovrà rinunciare ad alcuni giocatori per questo match con Arthur e Dybala ancora out per i rispettivi infortuni. La Juventus scenderà in campo con il 4-4-2 con Szczesny in porta, De Ligt e Chiellini a formare la coppia di centrali, con Cuadrado e Danilo che si muoveranno sulle fasce. A centrocampo sarà Rabiot ad affiancare Bentancur, mentre sugli esterni spazio a McKennie e Chiesa. In attacco il solito tandem formato da Morata e Cristiano Ronaldo.

Probabili formazioni Napoli-Juventus

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Maksimovic, Mario Rui; Bakayoko, Lobotka; Lozano, Zielinski, Insigne; Petagna. All. Gennaro Gattuso

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Chiellini, Danilo; McKennie, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Morata, Ronaldo. All. Andrea Pirlo

Dove vedere Napoli-Juventus in Diretta TV e Streaming Live

Napoli-Juventus, partita valevole per la ventiduesima giornata di Serie A, sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Serie A (canale 202) e su Sky Sport (canale 251 del satellite) per gli abbonati a Sky Calcio e Sky Sport.

Gli abbonati a Sky Sport e Sky Calcio potranno usufruire anche del servizio Sky Go per guardare Napoli-Juventus in diretta streaming live.

Infine, sarà possibile guardare la partita Napoli-Juventus utilizzando il servizio streaming on demand NowTv acquistando la singola partita a €9.99 o acquistando l’intero Ticket Sport al costo mensile di €29.99

Dove ascoltare la Radiocronaca Live di Napoli-Juventus

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Napoli-Juventus in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno.

E’ possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Precedenti e statistiche di Napoli-Juventus

I precedenti tra Napoli e Juventus in casa azzurra parlano leggermente a favore dei partenopei che si sono imposti in 30 delle 85 gare disputate al Maradona. Sono 30 anche i pareggi, mentre la Juventus è uscita vincitrice in 25 occasioni.

L’ultimo successo della Juventus a Napoli è datato 3 Marzo 2019, con i bianconeri che si imposero 2-1 con i gol di Pjanic ed Emre Can. In quella partita, Insigne sbagliò anche il rigore del possibile pareggio, come accaduto recentemente nella Supercoppa, andata sempre alla Juventus.

Lo scorso anno il Napoli riuscì a battere una brutta Juventus 2-1 grazie ai gol di Insigne e Zielinski, oltre a vincere ai rigori la Coppa Italia. Vedremo se gli azzurri tireranno fuori l’orgoglio contro la rivale, ma i bianconeri sono pronti alla battaglia e, considerate le assenze in casa Napoli, daranno del filo da torcere.

In casa quest’anno il Napoli non è più una macchina perfetta come gli altri anni. Nelle 10 partite disputate al Maradona, gli azzurri hanno vinto solo in 6 occasioni, subendo 3 sconfitte ed 1 pareggio. Lontano dallo Stadium, invece, la Juventus ha totalizzato 19 punti su 30, con 5 vittorie, 4 pareggi ed 1 sola sconfitta, quella subita a Milano contro l’Inter.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

