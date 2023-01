Napoli-Juventus Allegri: “Loro sono i favoriti, Chiesa sta molto bene, ho grande stima per Spalletti.”

Massimiliano Allegri è intervenuto in conferenza stampa in vista del match in programma domani sera allo stadio Maradona contro il Napoli capolista.

La Juventus arriva al Maradona con una salda convinzione nei propri mezzi dopo il filotto di 8 vittorie consecutive. Max Allegri ha aperto la propria conferenza stampa rispondendo ad una domanda proprio sul periodo di forma della squadra “La squadra sta bene, abbiamo lavorato duro questi tre giorni. Le nostre condizioni sono buone, cercheremo di fare una buona gara domani.”

Il tecnico ha poi continuato soffermandosi sul pieno recupero di Federico Chiesa “Sta molto meglio, spero possa fare la differenza a gara in corso. Purtroppo non so ancora quanti minuti abbia nelle gambe, domani farò le valutazioni per la formazione che scenderà in campo.”

Allegri ha poi speso due parole sul Napoli di Luciano Spalletti “La classifica parla chiaro, loro hano 44 punti, hanno perso solo una partita su 17, sono i favoriti. Inoltre, sono forti tecnicamente e allenati molto bene, Spalletti sta dimostrando di essere il migliore ad allenare. Noi dobbiamo pensare a lavorare duro e a raggiungere l’obiettivo finale.”

Sul finale della conferenza il mister ha poi concluso parlando del suo ex presidente, Andrea Agnelli, “Io credo che sul presidente ci sia poco da dire. Lo ringrazio per avermi dato la possibilità di allenare la Juventus e per la fiducia che ha sempre avuto in me in questi anni.”