Napoli-Inter, conferenza stampa Conte: “Match duro, vincere ci darebbe ancora più fiducia”

Un Antonio Conte molto motivato quello che nella giornata di oggi si è sottoposto alla consueta conferenza stampa pre-partita. Per il tecnico tanti gli argomenti d’analisi: dalla difficoltà del match e la forza degli avversari, senza dimenticare il discorso mercato.

“Fare punti contro il Napoli ci darebbe ancora più fiducia. Giocheremo contro una squadra forte, tutti voi sapete il mio parere in merito al livello qualitativo della rosa degli azzurri. In più, con Gattuso, i calciatori sembrano essere cresciuti anche sotto l’aspetto emotivo, sarà dura”

Sullo stesso tecnico del Napoli: “Rino è uno che vive di calcio, che ama questo sport, è uno di quelli che, come me, prima di diventare allenatore, ha fatto una gavetta importante. Ha accettato di partire da leghe minori, nonostante uno come lui avrebbe potuto tranquillamente partire dal massimo campionato. Ciò che ha fatto con il Milan è stato sottovalutato, dargli ragione solamente ad oggi è troppo semplice.”

Antonio Conte, 50 anni, allenatore dell’Inter

Sull’obbiettivo scudetto: “Dovremo essere bravi a mettere altri mattoncini su quelli già messi finora. La strada è lunga, solamente con il duro lavoro potremmo riuscire a ridurre il gap. Dobbiamo, inoltre, essere concentrati e pensare solamente a noi e ai nostri risultati, ragionando partita dopo partita.”

Infine, il tecnico, sentenzia così in merito al mercato: “Il club conosce bene le mie richieste, davanti ai microfoni non parlo di calciatori se non quelli che sono presenti nella mia rosa. A loro devo tutto ciò che stiamo costruendo, e il mio compito principale è di portare loro lo stesso rispetti che questi portano a me”.

©RIPRODUZIONE RISERVATA