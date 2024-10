Il Napoli perde per infortunio sia Lobotka che Olivera, al loro posto contro l’Empoli pronti a partire titolari Gilmour e Spinazzola.

Napoli, infortuni per Olivera e Lobotka.

Una sosta delle nazionali decisamente poco fortunata per il Napoli capolista in campionato, Antonio Conte infatti dovrà fare i conti con due infortuni legati a due uomini importantissimi dell’asset azzurro come Lobotka e Olivera. Il primo era uscito malconcio dalla gara vinta dalla Slovacchia contro l’Azerbaigian per 1-3 e dopo aver atteso gli esami strumentali dei giorni successivi si è evinto che lo slovacco ha riportato una distrazione di primo grado al semitendinoso sinistro, un infortunio che lo terrà fuori per almeno per due settimane.



Per quanto riguarda Olivera, invece, è stato costretto al cambio nella gara tra Uruguay ha disputato contro l’Ecuador, il laterale azzurro, infatti, avrebbe percepito un problema muscolare al minuto 87 e si attendono ulteriori esami per valutare l’entità del danno, ma resta in fortissimo dubbio per la prossima di campionato contro l‘Empoli.

Insomma due perdite per Conte molto importanti, sia per la regia di Lobotka, il quale si è perfettamente calato negli incarichi affidatigli dal proprio tecnico come si è visto dalle prime partite di campionato, sia per quanto riguarda Olivera che nelle ultime gare aveva definitivamente vinto il ballottaggio con Spinazzola sull’out di sinistra a suon di ottime prestazioni. Le contromosse di Conte ai rispettivi infortuni dei suoi saranno indubbiamente legate al nuovo impiego di Spinazzola nei quattro di difesa e la tanto attesa chance da titolare per Billy Gilmur che prenderà in mano le chiavi della regia alla ripresa contro i toscani.

