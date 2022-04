Napoli in ritiro: futuro Spalletti in bilico, spunta Italiano

La sconfitta in rimonta contro l’Empoli ha gettato ombre e dubbi sul Napoli. Il club ha deciso che martedì la squadra andrà in ritiro. Non sono mancate le tensioni attorno a questa decisione.

Una vera e propria crisi sta colpendo il Napoli. La squadra di Luciano Spalletti ha totalizzato solamente un punto in tre partite. Dopo la sconfitta con la Fiorentina e il pareggio con la Roma, ieri è arrivata anche la disfatta ad Empoli. I partenopei erano in vantaggio per 2-0 ed in pochi minuti sono stati i toscani a ribaltare la situazione, su due regali di Malcuit e di Meret.

Il 3-2 definitivo di Pinamonti ha condannato gli Azzurri a salutare definitivamente le ambizioni scudetto. Per questo motivo sono state prese delle drastiche decisioni, dopo questo KO. La squadra, infatti, andrà in ritiro a partire da domani per cercare di mettere le cose apposto e dimenticare la disfatta di ieri pomeriggio. Una situazione che porta i tifosi a dover rivivere momenti passati.

Napoli, incontri serali in ritiro per capire quanto accaduto

Tutto questo riconduce al famoso ammutinamento ai tempi di Carlo Ancelotti. Anche in quella situazione il Napoli cadde in una vera e propria crisi senza fondo che, però, si risolse parzialmente con l’arrivo di Rino Gattuso e con la vittoria della Coppa Italia . Adesso il fantasma sembra essersi riapparso. La squadra andrà in ritiro, con la speranza di poter migliorare le cose.

Durante il ritiro ci saranno degli incontri serali per capire eventuali criticità, problematiche, incomprensioni e qualità di gioco, così ha affermato la SSC Napoli in un comunicato sui propri canali social. Intanto, c’è ancora da raggiungere un obbiettivo importante, ossia la Champions League. Per alcuni giocatori è cosa ormai fatta e non tutti sembrano aver accettato di buon grado il ritiro.

Tuttavia, se è vero che il Napoli può considerarsi tranquillo per via dei tanti punti di distacco dalle avversarie, è anche vero che la Juventus potrebbe avvicinarsi sempre di più, così come anche la Roma. Intanto sabato a Napoli arriva il Sassuolo. In occasione della gara contro i neroverdi i tifosi si aspettano un atteggiamento diverso, dopo le brutte uscite nelle ultime tre giornate.

Napoli, per il futuro si pensa a Italiano

Naturalmente ad assumersi le colpe della sconfitta, come spesso accade, è l’allenatore. Spalletti ha sempre goduto di grande apprezzamento da parte di Aurelio De Laurentiis. Però, nel caso di un’eventuale mancata qualificazione alla Champions League o di altri problemi interni, la permanenza del tecnico toscano non sembra essere così scontata.

In caso di mancato rinnovo della fiducia verso l’ex Inter, tra i pensieri c’è Vincenzo Italiano. Dopo la straordinaria salvezza conquistata con lo Spezia lo scorso anno, il tecnico si sta ripetendo anche con la Fiorentina. Adesso i Viola hanno ambizioni europee davvero importanti, nonostante la scivolata di ieri contro la Salernitana.

Italiano sarebbe un nome che piace al Napoli che sogna un colpo come quello fatto con Maurizio Sarri. Ciononostante, Italiano potrebbe restare al timone dei toscani, soprattutto in caso di ritorno della Fiorentina nelle competizioni europee. De Laurentiis gradisce il nome così come anche quello di Roberto De Zerbi, ritornato dall’Ucraina dopo la situazione difficile della guerra. Tutte queste cose, però, rimangono semplici suggestioni.