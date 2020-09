Napoli, guai in vista: Ghoulam, Koulibaly e Callejon prendono la patente nautica, ma senza aver sostenuto l’esame

Notizia clamorosa che giunge da Napoli: secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport qualche ora fa, Ghoulam, Koulibaly e Callejon avrebbero preso la patente nautica senza aver sostenuto alcun tipo di esame.

La notizia riportata qualche ora fa dal noto quotidiano sportivo nostrano non ha niente a che vedere col calciomercato o con le prestazioni sportive della squadra di Gennaro Gattuso che, proprio ieri tra l’altro, ha battuto 4-0 in amichevole il Pescara grazie alle reti di Zielinski, Ciciretti, Mertens e Petagna. L’annuncio che la Gazzetta fa risiede in tutt’altro ambito; pare infatti, secondo quanto raccolto dalle indagini dei carabinieri di Caserta, che tra il 2014 e il 2017 siano state emesse, nel capoluogo campano, varie patenti, sia nautiche che automobilistiche, che non sarebbero state acquisite tramite il superamento degli esami attinenti.

Napoli, guai in vista: Ghoulam, Koulibaly e Callejon prendono la patente nautica senza il superamento di alcun esame.

Le prove raccolte dal militari sopramenzionati avrebbero portato alla luce il coinvolgimento, in questa particolare situazione, di almeno 600 persone tra ex funzionari, direttori della motorizzazione civile e direttori di scuola guida. E tra queste 600 persone, sembrerebbero esserci appunto anche Ghoulam, Koulibaly e l’ormai ex Napoli, José Maria Callejon, che avrebbero preso la patente nautica senza il superamento di un alcun tipo di esame. La Procura di Napoli ha già emesso 31 avvisi di garanzia e le patenti, sia nautiche che automobilistiche, il cui prezzo oscillerebbe tra i 1000 e i 1500 euro, potrebbero essere ovviamente invalidate. Non certo una bella figura per i tre calciatori e per la società di Aurelio De Laurentiis che, nel frattempo, si trova in isolamento per via della positività al Coronavirus riscontrata qualche giorno fa.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS