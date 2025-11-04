Napoli – Eintracht Francoforte Diretta Tv e Streaming Live Champions League

Dove vedere Napoli – Eintracht Francoforte in Diretta Tv e Streaming Live, 4° Giornata Champions League, Martedì 4 Novembre ore 21:00.

Napoli ed Eintracht Francoforte arrivano alla sfida di Champions League al Diego Armando Maradona con l’obiettivo di rialzarsi dopo pesanti cadute.

Entrambe le squadre sono reduci da sconfitte con quattro gol di scarto e cercano una reazione immediata per rimettere in carreggiata il proprio cammino europeo, rendendo questo appuntamento particolarmente carico di tensione e aspettative. Il Napoli viene dalla sonora sconfitta contro il Psv Eindhoven per 6 a 2.

Il match si preannuncia spettacolare: i tedeschi sono stati protagonisti di gare ricchissime di reti in questa fase iniziale, con tutti i loro tre incontri terminati sul risultato di 5 a 1. Un dato impressionante che conferma la loro natura offensiva ma anche alcune fragilità difensive evidenti. Inoltre, solo una delle ultime sessantotto partite europee dell’Eintracht è finita senza reti, un elemento che lascia immaginare una sfida giocata a ritmi alti e con molte occasioni da gol.

Il Napoli, spinto dal proprio pubblico e chiamato a dare una risposta forte dopo l’ultimo pesante ko, punterà su qualità tecnica e intensità per tornare protagonista in Europa. La squadra partenopea non vuole perdere terreno e questa gara potrebbe rappresentare un momento chiave per ritrovare fiducia e punti fondamentali nel girone.

Con due formazioni ferite nell’orgoglio e storicamente votate al gioco d’attacco, tutti gli ingredienti sono presenti per una partita vibrante e ricca di emozioni. I riflettori sono puntati sul Maradona, dove ci si aspetta gol, spettacolo e una battaglia sportiva decisiva per il percorso in Champions League di entrambe le squadre.

Formazioni Ufficiali di Napoli – Eintracht Francoforte:

Napoli (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Gutierrez; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Hojlund, Elmas. All. Conte.

Eintracht Francoforte (3-4-2-1): Zetterer; Kristensen, Koch, Theate; Doan, Larsson, Chaibi, Brown; Knauff, Gotze; Burkardt. All.: Toppmoller.

Dove vedere Napoli – Eintracht Francoforte in Diretta TV e Live Streaming:

Partita: Napoli – Eintracht Francoforte

Data: Martedi 4 Novembre 2025

Martedi 4 Novembre 2025 Orario: 18:45

18:45 Canale TV: Sky Sport Calcio (201) e Sky Sport (253)

Streaming: Sky Go e NOW

Sarà possibile vedere il match di Champions League tra il Napoli di Antonio Conte ed l’Eintracht Francoforte martedì 4 Novembre 2025 alle ore 18:45 in diretta TV su Sky Sport Calcio (canale 201) e Sky Sport (Canale 253).

Sarà possibile vedere Napoli – Eintracht Francoforte in Diretta Streaming su Sky Go e NOW tramite APP o sul sito ufficiale utilizzando una Smart tv, smartphone, pc o tablet.

La Telecronaca è affidata a Federico Zancan con il commento di Riccardo Montolivo; inviati Massimo Ugolini e Gianluca Di Marzio.

Come arriva il Napoli:

Napoli non ha mai superato i quarti di finale nella massima competizione UEFA e anche il percorso europeo personale di Antonio Conte non è mai stato particolarmente brillante. Proprio per questo, i campioni d’Italia puntano con decisione a spingersi il più lontano possibile in questa edizione della Champions League, cercando di trasformare l’ambizione in risultati concreti.

L’inizio però non è stato quello immaginato. Dopo aver perso il capitano per un’espulsione nei primi minuti della gara d’esordio e aver ceduto 2 a 0 contro il Manchester City, il Napoli ha ritrovato un po’ di equilibrio battendo di misura lo Sporting Lisbona tra le mura amiche. La terza giornata ha visto la formazione partenopea andare avanti nel punteggio, ma un’altra espulsione ha complicato i piani. Nonostante la doppietta del trascinatore Scott McTominay, il PSV Eindhoven ha inflitto un pesantissimo 6 a 2.

Da quella battuta d’arresto la squadra di Conte ha rialzato la testa, risalendo in vetta alla Serie A con una vittoria di grande peso contro l’Inter e poi superando un Lecce mai arrendevole al Via del Mare. In quella circostanza è stato Frank Anguissa, al secondo centro consecutivo, a decidere il match dopo che Vanja Milinkovic Savic aveva respinto un rigore. Il portiere serbo è risultato decisivo anche nel turno successivo, neutralizzando un penalty di Alvaro Morata e rimediando a un proprio errore, mantenendo così intatto il risultato.

Il pareggio a reti bianche contro il Como ha interrotto la serie perfetta al Maradona, ma il Napoli resta imbattuto in casa in questa stagione e ha perso soltanto una delle ultime diciotto gare interne di Champions League, contro il Real Madrid due anni fa, ottenendo undici vittorie nello stesso periodo. Un dato che certifica la forza del gruppo davanti ai propri tifosi e che alimenta la fiducia in vista dei prossimi impegni europei.

La formazione di Conte vuole trasformare la crescita recente in continuità, consapevole che il rendimento casalingo può rappresentare la chiave per un percorso ambizioso in Champions League. La determinazione, unita alla solidità mostrata nelle ultime uscite, fa capire che il Napoli è pronto a lottare per confermarsi tra le protagoniste del calcio europeo.

Come arriva l’Eintracht Francoforte:

L’Eintracht Francoforte conosce bene il Napoli e sa quanto sia complicato affrontarlo. I tedeschi furono eliminati proprio dai partenopei agli ottavi della Champions League 2022-23, sconfitti 2 a 0 nella gara decisiva. In passato, invece, erano stati loro ad avere la meglio, quando nel 1995 superarono entrambe le sfide negli ottavi di Coppa UEFA. Oggi lo scenario cambia nuovamente, con la squadra di Dino Toppmöller chiamata a una prestazione di carattere per invertire la rotta di un avvio europeo complicato.

Dopo il miglior piazzamento di sempre in Bundesliga, con il terzo posto ottenuto nella scorsa stagione, l’Eintracht sta faticando a replicare quel rendimento. Attualmente è sesta in campionato dopo il pari per 1 a 1 contro il fanalino di coda Heidenheim, mentre pochi giorni prima era arrivata anche l’eliminazione in Coppa di Germania ai rigori per mano del Borussia Dortmund, spegnendo le ambizioni di un altro trofeo nazionale.

Il problema principale risiede nella fase difensiva: la formazione tedesca ha subito 25 gol nelle ultime otto partite, un dato allarmante che testimonia un evidente calo di solidità. In Champions League la situazione è ancora più evidente, con due pesanti sconfitte consecutive per 5 a 1 dopo l’esordio trionfale contro il Galatasaray. Prima l’Atletico Madrid e poi il Liverpool hanno messo in luce le fragilità della retroguardia di Toppmöller, con i Reds capaci di imporsi addirittura al Deutsche Bank Park.

Anche lontano da casa l’Eintracht non sta brillando: la squadra non vince da tre gare esterne, segnale di un equilibrio ancora da ritrovare. Eppure, il potenziale offensivo non manca. Il club tedesco è andato a segno almeno due volte in otto delle quattordici partite stagionali, dimostrando di poter far male a qualsiasi avversario quando trova fluidità nella manovra.

Il viaggio verso il Maradona rappresenta dunque una sfida cruciale: per restare in corsa in Champions e ritrovare certezze, l’Eintracht dovrà mostrare solidità, concentrazione e sfruttare al massimo il proprio potenziale offensivo. La storia recente tra i due club aggiunge fascino alla sfida, ma i tedeschi sanno che servirà una prestazione di alto livello per tornare a casa con un risultato positivo.

Pronostico Napoli Eintracht Francoforte:

Il fattore casa resta un’arma fondamentale per il Napoli, storicamente molto solido davanti al pubblico del Maradona, mentre l’Eintracht arriva alla sfida con una sola vittoria nelle ultime sei uscite e una fase difensiva tutt’altro che affidabile.

La squadra di Conte sembra aver ritrovato equilibrio e compattezza dopo alcune battute d’arresto, e questa gara rappresenta l’occasione ideale per dare continuità alla risalita e rilanciare con decisione la propria corsa in Champions League. Per questo motivo, i partenopei appaiono favoriti per conquistare l’intera posta in palio e rimettersi pienamente in carreggiata nella competizione europea.

