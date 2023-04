Napoli e il paradosso Scudetto: tifoseria contro De Laurentis! Che sta succedendo

Mai come quest’anno gli sportivi italiani, gli appassionati di calcio sono stati d’accordo. Il Napoli si sta avviando a vincere il terzo scudetto, dopo 33 anni. La squadra di Luciano Spalletti sta dimostrando di meritare il titolo, frutto di una superiorità schiacciante. I numeri di solito non ammettono opinioni. La classifica parla fin troppo chiaro: 71 punti in 28 partite e soprattutto un vantaggio di 16 punti sulla Lazio, la miglior inseguitrice.

Volendo proseguire l’analisi dei dati, per essere ancora più persuasivi, si nota che in testa alla classifica marcatori c’è il centravanti azzurro Victor Osimhen con 21 gol: un uomo solo al comando verrebbe da dire. Ad inseguire Humble Victor, c’è il “Toro” Martinez a 14 e Lookman a 13. Ma subito dietro spunta un altro protagonista di questa splendida cavalcata napoletana: Kvaratskhelia. Il georgiano con i suoi 12 gol, non solo risulta decisivo sotto porta, ma è il vero trascinatore della squadra. Il suo talento, le sue giocate in pochi mesi hanno mesi hanno permesso di fare il salto di qualità e per nulla far rimpiangere Insigne. Devastante nell’uno contro uno, permette di creare quella superiorità che poche squadre si possono permettere.

Sarebbe però riduttivo soffermarsi solo sulle individualità. Questo Napoli è un gruppo, una orchestra che suona musica leggera. Altro che Tullio De Piscopo che cantava “andamento lento”, la squadra corre sulle note di “volare” di Modugno. Oltre che volare in attacco, si difende pure con ordine. Prima della partita in casa persa contro il Milan per 4-0, risultava essere la migliore. Una sconfitta che ha fatto clamore, sia per il risultato che per gli scontri avvenuti in curva.

Napoli, contestazione dei tifosi verso De Laurentis

Il Napoli ha perso meritamente e senza storia contro il Milan. Ma la vera delusione per chi seguiva la partita sono state le immagini. Una strana atmosfera ha accompagnato tutto l’incontro. I tifosi hanno protestato contro il loro presidente, sia per il caro biglietti e l’uso della tessera del tifoso, che per la gestione del regolamento dello stadio. Considerando che lo stadio era pieno, più di 51000 spettatori i tifosi napoletani stanno facendo grandissimi sforzi per sostenere la squadra. Il tema degli incassi è sempre stato motivo di ostilità tra la parte più calda del tifo e De Laurentis, considerato più un padrone che un presidente.

Ma il vero motivo sarebbe riconducibile all’uso della tessera del tifoso, che non viene accettata dai capi ultras. E poi la decisone della società Napoli che sta facendo rispettare alla lettera le norme per l’ingresso al Maradona, costringendo i tifosi a lasciare fuori bandiere, megafoni e qualunque altro strumento. Un provvedimento ritenuto troppo severo per una tifoseria desiderosa di festeggiare come giusto che sia il tricolore.