Napoli: dopo Insigne anche Fabian Ruiz positivo al Covid-19

Altro positivo in casa Napoli. Il centrocampista azzurro Fabian Ruiz è risultato positivo ad un tampone molecolare. Si tratta del secondo positivo per i partenopei dopo Lorenzo Insigne.

Non finisce la sfortuna in casa Napoli. Non solo la squadra decimata da tantissimi infortuni, ma anche la positività di diversi giocatori. Nelle scorse giornate, gli azzurri hanno dovuto fare a meno del capitano Lorenzo Insigne, anche lui positivo al Covid. Questa volta, però, ad esserlo è il centrocampista spagnolo Fabian Ruiz. L’ex Betis Siviglia è risultato positivo ad un tampone molecolare effettuato in Spagna, dal rientro dalle vacanze natalizie.

Fabian Ruiz – Fonte immagine: 90min.com

Il giocatore sta bene ed è asintomatico. Fabian Ruiz è stato messo immediatamente in isolamento presso il proprio domicilio. Il classe 96, quindi, potrebbe saltare la delicata sfida del 6 gennaio contro la Juventus. Di seguito il comunicato del Napoli sul proprio profilo Twitter:

“Fabian Ruiz è risultato positivo al Covid-19 in seguito a un tampone molecolare effettuato in Spagna. Il calciatore, regolarmente vaccinato, è asintomatico e osserverà il periodo di isolamento presso il proprio domicilio“

📌 Fabian Ruiz è risultato positivo al Covid-19 in seguito a un tampone molecolare effettuato in Spagna. Il calciatore, regolarmente vaccinato, è asintomatico e osserverà il periodo di isolamento presso il proprio domicilio. pic.twitter.com/3oWIaT4yL2 — Official SSC Napoli (@sscnapoli) December 26, 2021

Migliori Bookmakers AAMS