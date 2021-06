Napoli: De Laurentiis produrrà le maglie disegnate da Armani autonomamente

Niente rinnovo del contratto con lo sponsor tecnico Kappa. Le nuove maglie verranno disegnate da Armani e distribuite dalla figlia di De Laurentis, Valentina.

Il Napoli produrrà autonomamente le divise per la prossima stagione. Questa l’ultima trovata del presidente Aurelio De Laurentiis, che ha deciso di rescindere il rapporto di collaborazione in essere con l’ex sponsor tecnico Kappa e mira ora, attraverso quest’operazione, ad aumentare i ricavi alla voce merchandising.

Il patron della Filmauro affiderà il progetto delle nuove maglie all’amico Giorgio Armani, stilista di fama mondiale che si è già premurato di curare le divise da gioco della nazionale di Roberto Mancini. Come riferisce la Gazzetta dello Sport, il Napoli si appoggerà poi a un’importante ditta tessile per produrre le casacche sui modelli forniti da Armani, affidandone poi la distribuzione a Valentina, figlia del presidente De Laurentiis, impegnata anch’ella nel settore della moda.

Quest’iniziativa, come detto, consentirà al Napoli di curare autonomamente il merchandising relativo a uniformi ed oggetti di gara, con un ritorno importante sugli introiti economici. De Laurentiis, che sta cercando anche un terzo sponsor per la maglia azzurra, si dimostra ancora una volta imprenditore all’avanguardia. La sua idea, se dovesse rivelarsi vincente, potrebbe rappresentare una buona boccata d’ossigeno per le casse societarie, messe in ginocchio anch’esse dalla pandemia.

