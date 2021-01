Napoli, caso Osimhen positivo al Covid-19 dopo festa senza mascherina: multa da 250 mila euro

Inizio di anno non esaltante per Victor Osimhen. Positivo al Covid-19 dopo una festa tenuta in Nigeria, ora l’attaccante nigeriano dovrà pagare una pesante multa.

Non ha sicuramente iniziato col piede giusto il 2021 Victor Osimhen. Ieri la notizia della sua positività al Covid-19, appena rientrato a Napoli. Ha fatto molto discutere quel video che lo ritrae festeggiare allegro insieme ad altri invitati, senza mascherine e distanziamento.

Victor Osimhen, risultato positivo al Covid-19, sarà multato dalla società partenopea per il video della festa senza mascherine. – Foto (Profilo Twitter Official SSC Napoli)

In Nigeria ha festeggiato così il suo compleanno. Il Napoli, come è certo, è rimasto irritato dal comportamento del numero 9 azzurro e provvederà a punirlo con una multa salata. Infatti, da fonti nigeriane, la società di De Laurentiis è pronta a punire il giocatore con una multa di 250.000 euro.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS