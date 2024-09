Napoli, calciomercato estate 2024: tabellone trasferimenti con acquisti, cessioni, rosa aggiornata e undici titolare

E’ stata una sessione movimentata più a parole che nei fatti quella del Napoli, che il vero colpo lo ha fatto nel riuscire a ingaggiare Antonio Conte.

I due grandi colpi, in un mercato poco entusiasmante, sono stati Alessandro Buongiorno (35 mln) e Romelu Lukaku (30 + 15 di bonus), fortemente voluti dal nuovo allenatore e giunti all’inizio e alla fine della finestra estiva. Oltre a loro, gli altri nomi di rilievo sono quelli di David Neres (28+ 2) e Scott McTominay (a parametro zero).

Ancora irrisolta, però, la questione legata a Victor Osimhen. Il nigeriano è fuori forma e fuori lista e potrebbe essere ceduto al Galatasaray (il mercato in Turchia chiuderà più avanti) dopo aver atteso invano un’offerta irrinunciabile dal PSG.

A zero è arrivato Leonardo Spinazzola, altrettanto apprezzato come gli altri due, poi Rafa Marin dal Real Madrid e, infine, sono tornati vari giocatori che hanno trascorso la scorsa stagione in prestito altrove. Starà a Conte valorizzarli o meno.

La partenza, dopo un pesante rovescio per 0-3 a Verona, ha visto gli azzurri vincere contro il Bologna con il medesimo risultato e contro il Parma per 2-1 in un match soffertissimo e vinto solo grazie all’espulsione del portiere ducale e al maxi recupero di dieci minuti concesso.

Eè subito andato in gol Lukaku su azione. Il belga è un giocatore che, nel corso della sua carriera in Italia, si è espresso al massimo solo nel biennio interista trascorso agli ordini proprio del tecnico salentino e questo binomio è chiamato a riprovare a trovare quell’alchimia anche ai piedi del Vesuvio.

Per quanto riguarda le cessioni, l’unico addio di rilievo è quello di Piotr Zielinski a zero. Partenza dolorosa sentimentalmente, ma il polacco a Napoli aveva detto tutto ed è stato meglio separarsi.

Riuscirà Conte a far tornare il Napoli tra le prime quattro dopo la disastrosa stagione passata?

Formazione tipo (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Mazzocchi, McTominay, Lobotka, Spinazzola; Neres, Kvaratskhelia; Lukaku. Allenatore: Conte

ACQUISTI:

Alessandro Bongiorno Torino 35 mln Rafa Marin Real Madrid 12 mln Leonardo Spinazzola Roma 0 Michael Folorunsho Verona fp Gianluca Gaetano Cagliari fp Elia Caprile Empoli fp Walid Cheddira Frosinoe fp Alessandro Zanoli Genoa fp Giuseppe Ambrosino Catanzaro fp Alessio Zerbin Monza fp Romelu Lukaku

Scott McTominay

David Neres

CESSIONI:

Giocatore Squadra Valore Leo Østigård Rennes 7 mln Jesper Lindstrøm Everton 2 mln p Jens Cajuste Ipswich 1,5 mln p Natan Betis prestito Alessandro Zanoli Genoa p Piotr Zieliński Inter svincolato Diego Demme Hertha svincolato Hamed Traorè Bournemouth fp Leander Dendocker Aston Villa fp Pierluigi Gollini Atalanta fp

