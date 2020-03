Napoli, brutte notizie per Gattuso: si fermano Insigne, Demme e Maksimovic

Brutte notizie per il Napoli e per Gennaro Gattuso: dall’allenamento odierno sono infatti usciti malconci Lorenzo Insigne, Diego Demme e Nikola Maksimovic. Nei prossimi giorni si valuteranno più attentamente le condizioni dei tre.

Il Napoli non giocherà questo weekend visto che il suo match, valevole per la 26° giornata di campionato (2-1 contro il Torino) l’ha già disputato la settimana scorsa. Tuttavia, sebbene la pausa forzata, la squadra si allena per preparare al meglio i prossimi match contro Spal prima e Barcellona poi.

Il match contro gli uomini di Di Biagio, in programma il prossimo 14 marzo, potrà dire molto sulla stagione degli azzurri che vengono da tre vittorie consecutive in campionato contro Cagliari, Brescia e Torino. Il cambio di marcia degli uomini di Gattuso che, sconfitta col Lecce a parte, hanno vinto 5 delle ultime 6 partite, è evidente.

La zona Europa League è alla portata e, sebbene non si tratti dell’Europa più nobile della Champions League, la squadra del patron De Laurentis sta iniziando a mostrare finalmente tutto il suo valore.

Un valore che dovrà essere nuovamente messo in campo nelle due sfide contro ferraresi e blaugrana per le quali Gattuso spera di recuperare Lorenzo Insigne, Nikola Maksimovic e Diego Demme, usciti malconci dall’allenamento odierno.

Per i primi due non dovrebbero esserci grossi problemi visto che si tratta di semplici affaticamenti muscolari, per il terzo la faccenda potrebbe invece essere un po’ più seria visto che il tedesco ha interrotto l’allenamento per via di un colpo ad un ginocchio. Nelle prossime ore dovremmo comunque saperne di più.

