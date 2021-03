Napoli-Bologna Diretta TV – Streaming e probabili formazioni 07-03-2021

Tutto quello che c’è da sapere su Napoli-Bologna, sfida in programma domenica alle 20:45, valevole per la 26° giornata di campionato in Serie A.

La vittoria di domenica pomeriggio contro il Benevento di Pippo Inzaghi aveva rilanciato le ambizioni Champions del Napoli di Gennaro Gattuso, ma il pareggio col Sassuolo di due giorni fa ha nuovamente rallentato la corsa dei partenopei verso l’Europa che conta che dista ora 5 punti. Le eliminazioni da Coppa Italia ed Europa League costringono infatti gli azzurri a puntare tutto sul campionato e sul raggiungimento di quel quarto posto che, almeno in parte, salverebbe una stagione, fin qui, troppo altalenante. I felsinei di Sinisa Mihajlović, dal canto loro, non hanno particolari problemi di classifica, visto l’attuale +8 sulla zona retrocessione, ma qualche punto in più farebbe sicuramente comodo.

Napoli-Bologna, 26° giornata Serie A 07-03-2021.

Le ultime sulle formazioni di Napoli e Bologna

Per quanto riguarda le formazioni, Gattuso dovrebbe schierare i suoi con il consueto 4-2-3-1 i cui interpreti dovrebbero essere i seguenti: Ospina in porta. Davanti a lui, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly e Ghoulam. A centrocampo spazio a Fabian Ruiz e Demme con Insigne, Politano e Zielinski sulla trequarti a supporto dell’unica punta, Mertens.

Anche Mihajlović dovrebbe optare per il 4-2-3-1. Skorupski quindi in porta con, a fargli da schermo, De Silvestri, Danilo, Soumaoro e Mbaye. A centrocampo la coppia formata da Svanberg e Poli con Orsolini, Sansone e Soriano sulla trequarti a sostenere l’unico perno offensivo, Barrow.

Probabili formazioni Napoli-Bologna

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Ghoulam; Fabian Ruiz, Demme; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Soumaoro, Mbaye; Svanberg, Poli; Orsolini, Soriano, Sansone; Barrow.

Come vedere Napoli-Bologna in diretta TV e Streaming

Napoli-Bologna sarà visibile, a partire dalle 20:45, sulla piattaforma satellitare Sky ai canali Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport 251. Via streaming invece, il match tra azzurri e rossoblù sarà visibile mediante gli appositi servizi offerti da Sky Go e Now Tv.

Dove ascoltare la radiocronaca di Napoli-Bologna

La radiocronaca di Napoli-Bologna sarà disponibile, a partire dalle 20:45, sulle frequenze di Rai Radio Uno Sport e Kiss Kiss Italia.

Precedenti e statistiche

I precedenti tra Napoli e Bologna sono complessivamente 143 (125 in Serie A, 16 in Coppa Italia e 2 in Serie B) con un bilancio che dice 56 vittorie degli azzurri, 47 dei rossoblù e 40 pareggi. 210 i gol segnati dai campani, 194 quelli messi a referto dagli emiliani.

L’ultimo precedente tra le due formazioni risale chiaramente alla gara d’andata giocata al Dall’Ara lo scorso 8 novembre e terminata 1 a 0 in favore degli uomini di Gattuso. L’ultimo match all’ombra del Vesuvio è invece Napoli-Bologna 1-2 del 1° dicembre 2019 (Serie A 2019-2020). I partenopei non battono in casa propria i felsinei dal 3-2 del 29 dicembre 2018 (Serie A 2018-2019), mentre l’ultimo pareggio, in quello che una volta era denominato Stadio San Paolo, risale all’1-1 del 16 gennaio 2012 (Serie A 2011-2012). L’ultimo pareggio in generale è invece Bologna-Napoli 1-1 del 15 luglio 2020 (Serie A 2019-2020).

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS