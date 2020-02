Napoli-Barcellona Diretta Tv-Streaming e probabili formazioni 25-02-2020

Torna in campo la Champions League con l’andata delle partite, valevoli per gli ottavi di finale che, tra domani e mercoledì, vedranno in campo, tra le altre, Napoli-Barcellona e Olympique Lione-Juventus.

Messa in archivio la bella rimonta di venerdì sera sul campo del Brescia, il Napoli di Gennaro Gattuso si appresta ora ad affrontare il difficilissimo impegno che domani sera lo metterà difronte ai campioni di Spagna in carica del Barcellona.

I blaugrana sono reduci dalla passeggiata di sabato contro l’Eibar (5-0 con poker di Lionel Messi) e giungono quindi in Italia non solo carichissimi, ma anche con l’ago del pronostico che pende tutto a loro favore.

Per il Napoli, difronte ad una corazzata come il Barcellona, sarà dunque importante non subire gol, anche se, con un Messi così in forma, il conseguimento di tale obiettivo appare quanto mai complicato.

Le ultime sulle formazioni di Napoli e Barcellona

Per quanto riguarda le formazioni, il Napoli dovrebbe schierarsi con il classico 4-3-3 di Gattuso. Ospina quindi in porta con, a fargli da schermo, Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic e Mario Rui. Centrocampo a tre con Fabian Ruiz, Demme e Zielinski. In attacco il tridente formato da Callejon, Mertens ed Insigne.

Anche il Barcellona dovrebbe presentarsi con il 4-3-3 i cui interpreti dovrebbero essere i seguenti: Ter Stegen in porta. Davanti a lui, Semedo, Pique, Lenglet e Firpo. A centrocampo spazio a De Jong, Busquets ed Arthur. Davanti il tridente costituito da Griezmann, Messi e Ansu Fati.

Probabili formazioni Napoli-Barcellona

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Fabian, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne.

Barcellona (4-3-3): Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Firpo; De Jong, Busquets, Arthur; Messi, Griezmann, Ansu Fati.

Napoli-Barcellona. andata ottavi di finale

Come vedere Napoli-Barcellona in TV e Streaming

Napoli-Barcellona sarà ovviamente trasmessa in diretta, a partire dalle 21:00, sulla piattaforma satellitare Sky ai canali Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport (canale 252). Il match sarà inoltre visibile anche in chiaro su Canale 5. Via streaming, la sfida tra partenopei e azulgrana, sarà visibile mediante l’app, Sky Go.

Dove ascoltare la radiocronaca di Napoli-Barcellona

La radiocronaca di Napoli-Barcellona sarà disponibile sulle frequenze di Rai Radio Uno a partire dalle 21:00.

Precedenti e statistiche

Napoli e Barcellona non si sono mai affrontate in partite ufficiali. Infatti tutti i precedenti tra azzurri e blaugrana ricadono nella categoria “amichevoli”. Il primo confronto tra le due compagini risale al 1978, da lì giungiamo quindi alla sfida dell’agosto 2011, valevole per il trofeo Gamper, in cui il Barcellona annientò con un sonoro 5-0 gli uomini al tempo allenati da Walter Mazzarri. L’unica affermazione dei campani è invece dell’estate 2014 quando i ragazzi di Benitez sconfissero 1-0 quelli di Luis Enrique grazie ad un gol di Blerim Dzemaili. Gli ultimi incroci tra campani e catalani risalgono infine all’estate scorsa quando, rispettivamente l’8 e il 10 agosto 2019, il Barcellona sconfisse prima 2-1 e poi 0-4 il Napoli di Carlo Ancelotti.

