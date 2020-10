Napoli, altro caso di Covid-19: positivo anche Elmas

Anche Eljif Elmas è risultato positivo al Covid-19 tra le file del Napoli, dopo un terzo ciclo di tamponi svolto oggi dalla squadra partenopea che ha seguito quelli effettuati nei giorni scorsi dopo la gara contro il Genoa. Il macedone si va così ad aggiungere alla lista di indisponibili per la gara contro la Juventus di domani sera all’Alianz Stadium. Una lista che comprende già Priot Zielinski, primo tesserato a risultare positivo al Covid.

In mattinata il Napoli aveva annunciato la negatività di tutti coloro i quali si erano sottoposti nuovamente al test, specificando però che quattro risultati mancavano all’appello. Tra questi quattro, il referto relativo a Elmas che, alla fine, è risultato aver contratto il virus e non partirà per la gara in Piemonte.

Due assenze pesanti quelle di Zielinski ed Elmas, le quali rischiano di creare non pochi “grattacapi” a centrocampo. Juventus-Napoli si dovrebbe infatti giocare regolarmente, ma Gattuso rischia di rimanere sprovvisto di centrali sinistri da schierare nella sua mediana a due. I giocatori azzurri, secondo indiscrezioni rilasciate dalla Gazzetta dello Sport, dovrebbero comunque essere attesi da una nuova serie di controlli, la quarta nel giro di una settimana, nella giornata di domani, a poche ore dall’inizio della partita. Qualora dovessero essere riscontrati nuovi casi di Covid-19, eventualità comunque da scongiurare, l’ipotesi rinvio per il big-match con la Juve sarebbe da prendere seriamente in considerazione.

