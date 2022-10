Napoli-Ajax 4-2, Spalletti: “La qualificazione è merito di tutti i giocatori. Osimhen non al top della condizione”

Il Napoli vince 4-2 contro l’Ajax e vola agli ottavi. Le parole di Luciano Spalletti al termine della partita.

Il Napoli continua a sorprendere sempre di più. Dieci reti rifilate all’Ajax tra andata e ritorno ed un primo posto guadagnato nel girone. Gli azzurri sono già matematicamente agli ottavi di finale ma resta da capire l’esito della sfida tra Rangers e Liverpool.

Le serate così sono sempre travolgenti, ha ammesso il tecnico. La qualificazione è merito di questi ragazzi che continuano sempre a far bene e hanno giocato tutti alla perfezione. Qualche occasione in difesa è stata concessa rispetto alla sfida dell’andata ma questo è stato compensato da un super attacco che ha regalato grande emozioni.

A destare preoccupazioni sono le condizioni di Anguissa. Il centrocampista è uscito dolorante dal campo ma non dovrebbe essere nulla di grave. Difficile che possa essere schierato in campo già domenica contro il Bologna. Un’altra ottima notizia è il ritorno in campo di Osimhen. C’è sempre da parte sua la voglia di voler spaccare il mondo.

Oggi ha trovato la rete ma si è fatto trovare troppo spesso in fuorigioco. Un attaccante di quel genere dovrebbe essere più preciso e meno avventato. Tuttavia, le sue condizioni non sono ancora al top ma il suo aiuto alla squadra non è mancato.