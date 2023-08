Nadal di nuovo in campo? Rientro possibile solo nel 2024

L’annuncio rilasciato pochi mesi fa da Rafa Nadal ha certificato quanto era nell’aria già da parecchio tempo, ossia l’assenza del maiorchino dal circuito tennistico fino al termine della stagione 2023.

Le parole del maiorchino hanno anche indicato come il 2024 sarà il suo ultimo anno da professionista.

Poco più di due mesi fa a giugno Nadal è stato sottoposto ad un intervento chirurgico per mettere a posto i muscoli dell’anca e risolvere i problemi che ormai lo tormentavano da tempo impedendogli di giocare.

L’operazione è andata a buon fine e ora Nadal dovrà affrontare il recupero che durerà almeno 5 mesi.

Quindi sicuramente Nadal sarà assente dai campi da tennis fino a dicembre e potrà rientrare solo nel 2024 per quella che lui stesso ha annunciato potrà essere la sua ultima stagione da professionista.

A tal proposito il maiorchino ha tenuto a precisare: “Probabilmente il 2024 sarà il mio ultimo anno, non voglio farlo da comparsa ma tornerò solo se potrò competere per vincere”.

La speranza, per i suoi tifosi, e per chiunque ami dedicarsi alle scommesse sportive, è che i guai fisici che continuano a tormentare Nadal (tanto da richiedere un intervento nel giorno del suo ultimo compleanno), concedano una tregua, permettendogli di tornare ad allenarsi con continuità.

La lesione che lo ha costretto a saltare il Roland Garros e i tornei successivi non è ancora guarita. Ma come sta trascorrendo questo periodo di stop forzato il vincitore di 22 tornei del Grande Slam?

Estate di relax in crociera per il maiorchino

Buenas tardes. He realizado pruebas médicas tras la derrota en el día de ayer. La resonancia magnética muestra una lesión grado 2 en el Psoas Iliaco de su pierna izquierda. Ahora toca reposo deportivo y fisioterapia anti inflamatoria. Tiempo normal de recuperación 6 a 8 semanas. pic.twitter.com/xwcKSyTzhp — Rafa Nadal (@RafaelNadal) January 19, 2023

A caratterizzare l’estate di Nadal è una crociera in Grecia a bordo del suo yatch in compagnia della moglie, di parenti e amici. Corfu, Meganisi e Itaca le mete scelte dal tennista iberico per non pensare ai campi da gioco.

Intervistato in merito alla vacanza, Rafa ha dichiarato di essere in completa “disconnessione”, indicando nella crociera l’occasione ideale per fermarsi, nella speranza di rigenerare il fisico logorato dalle molteplici battaglie sportive. L’obiettivo è chiaro: provare a rientrare a Melbourne a inizio 2024, e continuare a giocare per trovare una convocazione per l’Olimpiade di Parigi. Tra l’altro, il torneo si giocherà nel suo amato Roland Garros, terra di conquista di Nadal (14 i titoli vinti). Una medaglia a 37 anni sarebbe la ciliegina sulla torta di una carriera straordinaria.

Zio Toni e il futuro di Nadal

A esprimere un parere sulle possibilità di rientro del maiorchino è stato anche zio Toni, l’allenatore che lo ha seguito per buona parte della carriera (esattamente fino al 2017), e oggi affianco ad Auger-Aliassime. Secondo l’ex coach Nadal starebbe bene e sarebbe convinto di ricominciare a disputare tornei a inizio 2024. La speranza di zio Toni è che al rientro Alcaraz sia “disposto” a concedere qualcosa. La ferma intenzione di Nadal è di ritirarsi sul campo, e non mediante comunicato stampa come accaduto, ad esempio, al suo più grande amico/rivale, ossia Roger Federer.

La Rafa Nadal Academy: un centro avveniristico in continua espansione

Se Nadal è fermo da diversi mesi ai box, lasciando orfani gli appassionati di tennis che vedevano nei match con protagonista lo spagnolo la possibilità di scommesse tennis sicure, ad andare a gonfie vele è il suo centro sportivo.

Ai 45 campi da tennis (23 in cemento e 22 in terra, sia all’aperto che al chiuso) si sono aggiunti 16 campi di padel (di cui 6 al chiuso), 2 piscine (una è semiolimpionica) e un campo di calcio a 7 (il calcio è un’altra grande passione di Nadal). Completano il centro una clinica sportiva, un gigantesco centro fitness, una Spa, alcuni bar e 2 ristoranti denominati, rispettivamente, Roland Garros e Us Open.