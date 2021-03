Tottenham, Mourinho rischia l’esonero: idea Spalletti

Mourinho esonero Tottenham. Una rimonta che ha del clamoroso quella della Dinamo Zagabria contro il Tottenham. Gli inglesi avevano vinto 2-0 all’andata ma i croati riescono a rimontare i due gol, andando ai supplementari. Una super tripletta di Mislav Orsic elimina il Tottenham dalla competizione europea e fa scricchiolare la panchina dello Special One.

L’unica sorpresa del giovedì sera dell’Europa League è stata sicuramente l’eliminazione del Tottenham di José Mourinho. Gli Spurs all’andata avevano vinto per 2-0. In Croazia, si trattava solo di gestire il risultato. La squadra ci stava riuscendo nel primo tempo poi nella ripresa è accaduto l’impossibile. Mislav Orsic, ex Spezia, ha recuperato i due gol di svantaggio.

Contro ogni pronostico, la Dinamo riesce ad acciuffare i tempi supplementari. Mourinho ha un’ultima possibilità ma, nei 30 minuti aggiuntivi, il croato riesce a trovare il gol della tripletta che sbatte fuori una delle favorite della competizione. José Mourinho si vede infrangere un obbiettivo del club ed adesso la sua situazione si preoccupa.

Mourinho esonero Tottenham, Spalletti possibile idea

Il curriculum di José Mourinho sembra essere più che vincente. Oltre alla Coppa Uefa vinta col Porto, c’è anche il favoloso triplete con l’Inter che resta invalicabile. Tutte queste garanzie hanno portato il Tottenham a scegliere lui, offrendogli un ingaggio di 17 milioni a stagione. Una cifra monstre, che però, non sta dando i risultati sperati.

Attualmente il Tottenham è ottavo in campionato e il club londinese comincia ad avere dei dubbi sullo Special One. Dall’Inghilterra, spunta un nome che potrebbe essere l’alternativa a Mourinho. Si tratta di una vecchia conoscenza del campionato italiano: Luciano Spalletti. Il tecnico toscano è ancora sotto contratto con l’Inter ed è senza squadra.

Attualmente coi nerazzurri guadagna 4,5 milioni di euro ed avrebbe uno stipendio decisamente inferiore a quello di Mourinho. Il Tottenham comincia a fare le sue valutazioni ma Mourinho difficilmente potrà restare ancora in Premier League.

