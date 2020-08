MotoGP Rep.Ceca 2020, Risultati Libere 1: Nakagami il più veloce

Takaaki Nakagami riporta il sorriso in casa Honda facendo segnare la miglior prestazione nelle Libere 1, superando negli ultimi secondi Joan Mir e Pol Espargaro. Alle loro spalle Johann Zarco Maverick Vinales Andrea Dovizioso, si è nascosto Fabio Quartararo 13.

Nelle Libere 1 di Brno, Nakagami come a Jerez cerca di non far sentire l’assenza di Marc Marquez alla Honda. Torna nelle prime posizioni la Suzuki mentre la Ktm si conferma la sorpresa di questo inizio di stagione, la Ducati lancia la sfida alla Yamaha.

Il giapponese è partito come nel Gp di Andalusia, ed in 1.57.353 ha strappato per 11 e 39 millesimi il giro più veloce a Mir (1.57.364), che ha ritrovato il feeling dei test con la Suzuki, e Pol Espargaro (1.57.392) a lungo al comando del turno, prima del time attack nel finale.

Migliore della Ducati Zarco 4° a +0.107) il quale dovrà confermarsi nelle prossime sessioni ed evitare gli alti e bassi visti in Spagna. Il francese ha preceduto Vinales (+0.212) protagonista di una caduta nei primi minuti, è tornato in moto e ha chiuso le Fp1 come pilota Yamaha più veloce.

Buoni segnali in casa Borgo Panigale, anche da Dovizioso (6° a +0.279) e Danilo Petrucci (7° +0.285). Invece Rossi (8° a +0.293) dopo aver faticato a ritrovare le stesse sensazioni con la M1 di Jerez, nell’ultimo run con una coppia di Hard si è portato in top ten, e davanti a Morbidelli (9° +0.365).

La settimana di riposo ha fatto bene a Carl Crutchlow (10° a +400). Fuori al momento dalla Q2 l’Aprilia di Aleix Espargaro (11° a + 0.436), Alex Rins (12° a + 0.470) ancora alle prese con i postumi della caduta nelle qualifiche del Gp di Spagna.

Non ha voluto mostrare il suo potenziale Quartararo (13° +0.478) lavorando già in ottica gara, alle sue spalle le Pramac di Jack Miller (14°) e Pecco Bagnaia (15°) caduto nel finale. Inizio difficile di week end per Brad Binder (16°), Miguel Oliveira (17°) Alex Marquez (18°), ultimo Stefan Bradl che sostituisce Marc Marquez.

Five manufacturers in the top five with half a second covering SIXTEEN riders!!! 🏁@takanakagami30 takes the honours in an incredibly close FP1! ⏱️@MonsterEnergy | #CzechGP 🇨🇿 pic.twitter.com/ermFGEIRIV — MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 7, 2020

Qui i risultati completi delle Libere 1

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS