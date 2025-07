Come Scegliere un Monocolo: Ingrandimento, Obiettivo e Comfort d’Uso

Il monocolo è un dispositivo molto utile in tanti contesti che permette di ingrandire le immagini se sono troppo distanti. E’ molto compatto e preferito proprio per la sua praticità. Può essere molto utile nel golf per visualizzare la lunga distanza di un campo, oppure se fate escursionismo o anche se praticate sport all’aperto e volete controllare ciò che vi circonda.

Migliori monocoli in commercio – quali acquistare

Sul mercato esistono numerosi modelli che differiscono per prezzo, campo visivo e ottica utilizzata. Il monocolo è a forma di tubo ed è provvisto solitamente di due gruppi di lenti, facile da utilizzare e preferibile quando si sta portando attrezzatura ad esempio per una scalata. Anche la messa a fuoco è veloce, vi basterà puntare il binocolo verso ciò che si vuol vedere e regolarla manualmente in base alle proprie esigenze.

Esistono numerosi modelli in commercio che differiscono oltre che per prezzo, anche per il suo utilizzo. Se state pensando di dover guardare ampie panoramiche, alcuni modelli non sono l’ideale e forse è preferibile acquistare un telescopio pià che un monocolo. Ma per la vita di tutti i giorni, sia che fate sport, sia che viaggiate, avere un monocolo in tasca può essere sempre comodo perché vi permette di avere una più ampia visione dello spazio intorno a voi. Inoltre può anche essere utile se siete in teatro e cogliere elementi artistici che magari dalla distanza dove siete non riuscireste.

Un monocolo è a forma di tubo e realizzato solitamente con una struttura metallica inossidabile. Nel suo interno è posto l’obiettivo tramite cui l’utilizzatore potrà visualizzare una certa distanza, infatti i vari modelli differiscono per numero di ingrandimenti, per luminosità e messa a fuoco. La stabilità sta nella vostra mano, proprio perché tramite essa voi avvicinerete l’occhio al tubolare e vedrete il particolare in lontananza. Tuttavia esistono in commercio anche dei piedistalli che faranno in modo da sostenere il monocolo, tuttavia l’apertura non potrà essere automatica ma dovrete impostarla direttamente voi al momento dell’aggancio.

In questo articolo vi mostreremo quali sono i migliori monocoli disponibili su Amazon tenendo conto principalmente della qualità in relazione al prezzo.

Celestron – Monocolo Upclose G2 Roof 10X25 Box

Questo monocolo è assolutamente compatto ed economico, ed è realizzato in Alluminio con impugnatura in gomma e resistente all’acqua. Per quanto riguarda l’ottica, ha un zoom moltiplicatore x 25 e una messa a fuoco centrale con obiettivo da 25 millimetri. Viene venduto con custodia e cinghia da trasporto. Le lenti sono molto luminose, ottima la calibratura e ottimo per chi non vuole spendere molto.

Specifiche tecniche

Brand: Celestron | Modello: G2 ROOF | Materiale struttura: Alluminio | Impugnatura: Gomma | Rapporto Zoom: 10 moltiplicatore x25 | Descrizione Prisma: Prima a tetto | Tipo di messa a fuoco: Focus Centrale | Lenti obiettivo diametro: 25 mm | Resistenza all’acqua: Presente | Colore: Nero | Dimensioni: 13.97 x 3.81 x 3.81 cm | Peso: 453,6 grammi

KONUS – Monocolo mall-2

Il monocolo della Konus è estremamente economico e l’ideale per chi non ha grosse aspettative. Molto pratico nel trasporto vista la dimensione contenuta e la struttura compatta. Realizzato in alluminio con impugnatura in gomma e provvisto custodia e cinghia per il trasporto. A livello ottico ha un ingrandimento zoom da 7x a 17x e un obiettivo di 30 mm con doppia messa a fuoco manuale e provvisto di attacco per treppiede. La messa a fuoco non è molto veloce ma bisogna far forza per impostarla. Le lenti sono abbastanza nitide anche se non eccessivamente luminose.

Specifiche tecniche

Brand: Konus | Modello: Mall 2 | Ingrandimento: 7x – 10 x | Diametro obiettivo: 30 mm | Angolo di campo: 2.4 gradi – 1.9 gradi | Campo visivo: 80,5m a 7x 45,5m | Focus: 100 m | Rivestimento lente: Multistrato | Impermeabile: Si | Dimensioni: 12,8 x 4,2 x 4,2 cm | Peso: 154 grammi

GOSKY – Telescopio monoculare

Questo telescopio monoculare vi permetterà di ingrandire l’immagine grazie all’ampio obiettivo da 55 millimetri di cui è dotato. E’ ottimo per le escursioni, il trekking, l’alpinismo, campeggio e per visualizzare paesaggi e rende l’immagine molto nitida e definita. Proprio per il suo utilizzo è realizzato con materiale antipolvere, impermeabile e anche antiurto grazie al corpo corazzato in gomma resistente.

Specifiche tecniche

Brand: Gosky | Modello: 12×55 |Diametro obiettivo: 55 mm | Prisma a tetto: BaK-4 | Angolo di campo: 6,5 gradi | Campo visivo: 325ft / 1000yds | Distanza minima di messa a fuoco: 2,5 mm | Rivestimento lente: Multistrato | Impermeabile: Si | Stabilizzatore d’immagine: Si | Dimensioni: 8.26 x 5.38 x 17.65 cm | Peso: 689 grammi