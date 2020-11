MotoGP Portogallo 2020, risultati Qualifiche: Il poleman è Miguel Oliveira, solo secondo Morbidelli

Non potevano terminare in maniera più particolare queste qualifiche di MotoGP in Portogallo, sul circuito di Portimao, dove a trionfare è proprio un pilota portoghese, si tratta di Miguel Oliveira, su KTM.

il poleman di giornata Oliveira- fonte: profilo Twitter KTM

Riesce a scendere sotto il muro del minuto e trentanove sul circuito concludendo la sua qualifica in 1:38.892. Quasi attaccato l’italiano Franco Morbidelli, in testa per gran parte della sessione non riesce a concretizzare il suo ottimo tempo nel finale, accontentandosi del secondo piazzamento. Il podio di qualifica si chiude con Miller, anche lui “sugli scudi” e pronto a dare battaglia in testa. Ultima qualifica in carriera per Crutchlow che termina in quarta posizione a due decimi da Oliveira. Il neo-campione del mondo Mir chiude solamente al ventesimo posto.

Delude Dovizioso che con il suo dodicesimo tempo non è riuscito ad imporsi come avrebbe voluto nella top 10. Il sempreverde Valentino Rossi conclude sulla soglia del minuto e quaranta secondi piazzandosi in diciassettesima posizione. Con la ottima qualifica odierna di Morbidelli la lotta per il secondo posto mondiale è sempre più viva, pronta a concretizzarsi nella gara di domani.

Ecco la griglia finale

1- M. OLIVEIRA 1:38.892

2- F. MORBIDELLI +0.044

3- J. MILLER +0.146

4- C. CRUTCHLOW +0.264

5- F. QUARTARARO +0.307

6- S. BRADL +0.312

7- J. ZARCO +0.346

8- M. VIÑALES +0.368

9- P. ESPARGARO +0.392

10- A. RINS +0.575

11 -T. NAKAGAMI +0.639

12- A. DOVIZIOSO +0.695

Esclusi dal Q2

13- 33 Brad BINDER 1’39.390 0.140

14- 41 Aleix ESPARGARO 1’39.762 0.512

15- 63 Francesco BAGNAIA 1’40.019 0.769

16- 73 Alex MARQUEZ 1’40.049 0.799

17- 46 Valentino ROSSI 1’40.058 0.808

18- 9 Danilo PETRUCCI 1’40.091 0.841

19- 32 Lorenzo SAVADORI 1’40.174 0.924

20- 36 Joan MIR 1’40.290 1.040

21- 53 Tito RABAT 1’40.427 1.177

22- 82 Mika KALLIO K1’41.753 2.503

©RIPRODUZIONE RISERVATA

