MotoGP Ordine di Arrivo Gran Premio di Spagna a Jerez 2020: Vince Quartararo

Ordine d’Arrivo Gran Premio di MotoGP di Spagna a Jerez 2020: domina la gara Fabio Quartararo, brutta caduta per Marc Marquez, fuori anche Valentino Rossi.

Fabio Quartararo scattato dalla pole position vince la gara di MotoGP di Spagna sul circuito di Jerez davanti a Maverick Vinales 2° e Andrea Dovizioso che sale sul 3° gradino del podio.

Quartararo ottiene la sua prima vittoria in carriera in MotoGP grazie ad una prestazione in gara davvero impeccabile. Era dal 1999 che un francese non vinceva una gara nella massima categoria del motomondiale, l’ultima è stata di Regis Laconi in classe 500.

Da segnalare però la caduta di Marc Marquez che è stato costretto al ritiro mentre era 3° e stava tentando di sorpassare Maverick Vinales 2°.

Lo spagnolo campione del mondo in carica con la sua Honda in avvio di gara era finito sulla ghiaia mentre era al comando della corsa riuscendo a tenere miracolosamente in piedi la sua moto e rientrando in pista in 18° posizione.

Da lì Marquez ha macinato una serie di giri veloci 1 secondo più veloci degli avversari che gli hanno permesso di risalire fino alla 3° posizione a 4 giri dalla fine.

A quel punto lo spagnolo ha forse peccato un pò di prepotenza e ha voluto troppo e ad una curva a S è stato sbalzato in aria dalla sua moto andando a cadere rovinosamente mentre viaggiava a oltre 150 km/h.

Ritirato anche Valentino Rossi che per problemi tecnici alla sua Yamaha è costretto a parcheggiare la sua moto a metà gara.

Ai piedi del podio chiude Jack Miller con la Pramac Ducati che precede l’altra Petronas Yamaha di Franco Morbidelli che chiude al quinto posto mentre Pecco Bagnaia termina 7° dietro a Pol Espargaro.

Ordine di Arrivo Gran Premio di Spagna di MotoGP 2020:

1 25 20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT Yamaha 160.2 41’23.796

2 20 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 159.9 +4.603

3 16 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 159.8 +5.946

4 13 43 Jack MILLER AUS Pramac Racing Ducati 159.8 +6.668

5 11 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 159.8 +6.844

6 10 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 159.8 +6.938

7 9 63 Francesco BAGNAIA ITA Pramac Racing Ducati 159.4 +13.027

8 8 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 159.4 +13.441

9 7 9 Danilo PETRUCCI ITA Ducati Team Ducati 159.0 +19.651

10 6 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 158.8 +21.553

11 5 5 Johann ZARCO FRA Hublot Reale Avintia Racing Ducati 158.6 +25.100

12 4 73 Alex MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 158.5 +27.350

13 3 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 158.3 +29.640

14 2 53 Tito RABAT SPA Hublot Reale Avintia Racing Ducati 158.1 +32.898

15 1 38 Bradley SMITH GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 157.7 +39.682

Not Classified

93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 160.0 4 Laps

27 Iker LECUONA SPA Red Bull KTM Tech 3 KTM 159.0 6 Laps

46 Valentino ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 159.1 7 Laps

41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 153.0 23 Laps

36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 147.7 24 Laps

