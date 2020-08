MotoGP, Marc Marquez salterà anche i due prossimi GP

Marc Marquez sta ancora lottando con la frattura che è avvenuta durante la prima gara della stagione 2020 a Jerez e quindi il campione del mondo in carica è costretto a saltare anche i due prossimi GP.

Fonte: twitter

Marquez salta anche durante i due prossimi GP

L’infortunio avvenuto durante il primo Gran Premio della stagione che si è disputato a Jerez de la Frontera terrà ancora fuori Marc Marquez dalla pista. Il campione catalano ha cercato di forzare i tempi, salendo sulla moto durante il Gran Premio dell’Andalucia ma purtroppo il dolore era troppo forte e Marquez ha dovuto fare un passo indietro.

Inoltre, in seguito a quell’occasione Marc si è dovuto anche sottoporre ad un secondo intervento, perchè la placca in titanio inserita nell’omero con l’intento di ridurre la frattura si era spaccata in due ed è sttao necessario sostituirla.

Niente Spielberg, allora, dove il 23 agosto si corre il Gp di Stiria, per il “Cabroncito”. E Quartararo può inziare a sognare.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS