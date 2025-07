MotoGP: i 5 record assoluti ancora imbattuti nel 2025

Nel mondo della MotoGP, dove la tecnologia avanza e i giovani talenti emergono ogni stagione, esistono ancora dei record storici imbattuti. Traguardi che resistono al tempo, alla velocità e all’evoluzione delle moto. In questo articolo scopriamo quali sono i 5 record assoluti della MotoGP che nessuno è riuscito a battere nel 2025.

1. Valentino Rossi – Il record di 89 vittorie in top class

Il primato di Valentino Rossi con 89 vittorie nella classe regina (500cc/MotoGP) resta ineguagliato. Dal 2000 al 2017, il Dottore ha dominato le piste in sella a Honda e Yamaha, imponendosi come il pilota più vincente nella storia della MotoGP moderna. Oggi nessuno si avvicina: Marc Márquez è fermo a 59, e nessuno tra i piloti attuali ha il ritmo e la longevità per raggiungerlo.

2. Marc Márquez – 13 vittorie in una sola stagione (2014)

Nel 2014, Marc Márquez ha vinto 13 gare su 18, pareggiando il record di Mick Doohan (1997). Si tratta della stagione più dominante dell’era MotoGP moderna. In un campionato sempre più livellato, con avversari competitivi e più vincitori diversi ogni anno, nessun pilota è più riuscito a vincere così tanto in un solo anno.

3. Giacomo Agostini – 8 titoli mondiali nella classe maggiore

Conquistati tra il 1966 e il 1975, gli 8 titoli mondiali consecutivi di Giacomo Agostini nella classe 500 restano un record ancora imbattuto. Né Rossi (7) né Marquez (6) hanno mai raggiunto questo traguardo. In un’epoca di competizione sempre più serrata e stagioni imprevedibili, superare Agostini appare oggi quasi impossibile.

4. Casey Stoner – Unico campione MotoGP con Ducati prima di Bagnaia

Nel 2007, Casey Stoner portò la Ducati Desmosedici alla conquista del titolo mondiale, dominando con 10 vittorie in 18 gare. Fu una vera impresa: all’epoca la Ducati era una moto difficile, potente ma instabile. Solo Francesco Bagnaia, 15 anni dopo, è riuscito a riportare il titolo a Borgo Panigale. Ma nessuno ha mai dominato con Ducati come fece Stoner.

5. Jorge Lorenzo – 383 punti in una singola stagione (2010)

Nel 2010, Jorge Lorenzo ha chiuso la stagione con 383 punti, il totale più alto mai raggiunto in un campionato MotoGP. Ottenne 9 vittorie e 16 podi in 18 gare. Nonostante stagioni brillanti di Marquez e Quartararo, nessun pilota ha superato quel punteggio. Un record di costanza assoluta che richiede talento, regolarità e una moto sempre al top.

Conclusione: record leggendari che sfidano il tempo

I record assoluti della MotoGP raccontano non solo numeri, ma storie di grandezza, talento e dominio assoluto. In un campionato che cambia ogni anno, restano traguardi storici e difficili da replicare, simbolo di un’epoca irripetibile. Per ora, questi 5 primati restano imbattuti nel 2025… ma nel mondo della MotoGP, nulla è davvero impossibile.