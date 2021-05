MotoGP, Gran Premio di Jerez: le dichiarazioni post qualifiche dei piloti

Le parole di Quartararo, Morbidelli e Miller, primi tre qualificati al Gran Premio di Jerez de la Frontera.

Parlano ancora francese le qualifiche del Motomondiale: Fabio Quartararo, in sella alla sua Yamaha, ha conquistato la seconda pole stagionale consecutiva sul circuito di Jerez de la Frontera, sede della quarta tappa di questo campionato. Il pilota italo-francese ha montato gomme medie all’anteriore e soft al posteriore, girando in 1:36.755.

“È stata una qualifica davvero tosta, – le impressioni a caldo del leader iridato – le condizioni non erano perfette, non sono veloce come l’anno scorso, ma sono arrivato al limite, pensavo di cadere, ma la cosa più importante è che sono in pole, ho la stessa fiducia di Qatar e Portogallo, sono davvero contento”.

Dietro a Quartararo si è piazzato un ottimo Franco Morbidelli, che ha accusato appena 57 millesimi di ritardo dal pilota del team ufficiale. L’italo-brasiliano ha comunque montato entrambe le mescole morbide, ma domani ha dichiarato di attendersi una gara veloce e adatta alle sue caratteristiche: “Il feeling con la moto è ottimo, non ci sono tanti rettilinei qui, siamo in forma e se riusciamo a partire bene possiamo fare una bella gara”.

A chiudere la prima fila è l’australiano della Ducati Jack Miller, che ha preceduto in griglia il compagno di scuderia “Pecco” Bagnaia: “Bello essere tornato in parc fermé – le sue parole in conferenza stampa al termine delle prove- abbiamo cambiato un po’ la strategia e sembra funzionare, attacchiamo al momento giusto, la moto funziona bene e aspettiamo la gara di domani”.

Migliori Bookmakers AAMS