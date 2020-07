MotoGP, GP Jerez: le dichiarazioni di Quartararo, Vinales e Marc Marquez dopo le qualifiche

Quartararo: “Sono pronto per vincere”. Marquez: “Siamo forti sul passo gara”. Vinales: “La prima fila era l’obiettivo”

Fabio Quartararo è il primo poleman della stagione 2020 della MotoGP sul tracciato di Jerez de la Frontera dove, domani, si correrà il primo appuntamento iridato della top class:

“E’ la mia settima pole in MotoGP e sono molto contento. – spiega il pilota nizzardo – Adesso l’obiettivo è mantenere questa posizione anche in gara ma sappiamo che con Marquez e Vinales sarà durissima. L’obiettivo era comunque la prima la fila e siamo pronti per dare battaglia. La moto? A livello di confidenza non ho ancora le sensazioni dell’anno scorso. Dobbiamo lavorare ancora molto a livello di gomme e set-up“.

Alle spalle del numero 20 del team Petronas, scatterà colui che sarà il suo compagno di box a partire dal 2021: Maverick Vinales, su Yamaha ufficiale, velocissimo sin da subito.

“Sono molto soddisfatto per aver centrato la prima fila. All’inizio c’è stato un pò di nervosismo perchè in sella non avevo belle sensazioni. Poi, la moto ha risposto benissimo dopo le ultime modifiche che abbiamo apportato in FP4 e siamo riusciti a mettere insieme un ottimo giro che ci permette di presentarci in condizioni ideali per la gara di domani“.

A completare la prima fila c’è il campione del mondo Marc Marquez su Honda, beffato per una manciata di centesimi, ma con un passo di gara letteralmente strepitoso che lo candida a favorito numero uno per la gara di domani:

“Sono molto soddisfatto del passo gara. Yamaha e Suzuki sono fortissime sul giro secco, per cui partire in prima fila è per noi un aspetto molto importante. Per la gara siamo competitivi e partiamo con l’obiettivo di giocarci la vittoria“. Sull’episodio con Rins durante le FP4, il Cabroncito commenta: “Con doppia bandiera gialla esposta, da regolamento, siamo obbligati a rallentare. Io l’ho fatto senza accorgermi che lui fosse così vicino.”

Marc Marquez, domani comincia la sua caccia al nono titolo iridato

