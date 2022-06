MotoGp Germania 2022, dichiarazione qualifiche dei primi tre

MotoGp Germania 2022, un gran premio che vedrà un italiano su moto tricolore partire dalla pole position. Si tratta dell’italiano Bagnaia su Ducati, davanti di poco a Quartararo su Yahama e all’altro transalpino Zarco . Ha ottenuto la sua quarta pole nel 2022, la nona nella classe regina.

Il nostro portacolori, comunque, ha ancora tanta voglia di migliorarsi. Dallo scorso anno hanno cambiato molto, con un aiuto in più derivato dalla carenatura.

Bagnaia ottiene la sua quarta pole nel 2022. Fonte: Twitter Bagnaia

Ha sottolineato, inoltre, come sia molto importante la partenza di domani:

“Sono molto contento, è bello guidare forte ma in questa pista è sempre difficile, ho fatto bene solo quando ci ho corso in Moto2. Quando si fa così forte la pista diventa più bella. Dallo scorso anno abbiamo lavorato tanto e la moto gira meglio, qui ci ha aiutato più di quanto pensassimo la nuova carenatura. Qui hanno portato una mescola più morbida che ci ha aiutato, spero che la portino anche in altre piste. Sono andato forte nelle FP4, frenavo forte e direi che siamo pronti per la gara. Fabio ha fatto un grande step da ieri, quando parli di lui è difficile trovare un punto debole, domani voglio divertirmi, lui, Aleix (Espargarò), Joan (Mir) e Jack (Miller) hanno un passo molto simile. Sarà importante la partenza, perchè stando dietro la gomma anteriore si scalda molto.”

MotoGp Germania 2022, Quartararo è a pochi centesimi di distacco, più lontano Zarco

Al suo fianco nella partenza il campione del mondo in carica e leader attuale del mondiale Quartararo. Lui si augura di riuscire a tenere il passo di Bagnaia fin dalle prime curve e poi giocarsi la vittoria negli ultimi giri.

Quartararo secondo nelle qualifiche, ad appena 7 centesimi dall’italiano Bagnaia. Fonte: Twitter Quartararo

Di seguito le sue parole:

“E’ stata una qualifica intensa, abbiamo faticato soprattutto nel primo run, dove avevamo girato piano, 1:20.4. Nel secondo run ho spinto di più, ho sentito il limite della moto e sono sceso a 1:20.0. Nella FP4 abbiamo tenuto un passo molto simile a Pecco (Bagnaia), speriamo di andare via insieme a lui e di giocarsela. Tra noi c’è grande rispetto, in pista diamo tutto, ma una volta finita ci rispettiamo, non sono con lui ma con tutti gli altri piloti. Domani sarà una lunga gara, ben 30 giri, non bisognerà commettere errori. Le gomme le sceglieremo dopo il warm up”.

In terza posizione un ottimo Zarco, sulla sua Ducati Pramac. Una conferma del suo stato di forma che sta vivendo a bordo della Desmosedici. Conquistare la prima fila in una pista così delicata a causa delle alte temperature e del consumo delle gomme.

Johan Zarco in terza posizione al Gp di Germania 2022. Fonte: Wikipedia Zarco

Lui afferma come abbia puntato tutto sulla seconda gomma. Alla fine quasi riusciva ad ottenere un tempo da pole position. Perciò risulta molto soddisfatto della sua prova, non pone limiti alla posizione che può raggiungere domani in pista. La moto è molto competitiva, è contento del lavoro in team con la squadra, della possibilità di avere sempre nuovi pezzi aggiornati. In questo modo si possono ottenere risultati soddisfacenti. Ecco le sue dichiarazioni in merito: